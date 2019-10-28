В Петербурге завершилась масштабная реставрация особняка генерала Петра Дурново на Английской набережной, 16. Исторический облик объекта культурного наследия регионального значения восстанавливали 17 лет — только в 2019 году на эти цели было выделено 52 миллиона рублей, а в период с 2002 по 2018 годы еще 43 миллиона.
Завершилась реставрация особняка Петра Дурново на Английской набережной. Его исторический облик восстанавливали 17 лет
За время проведения работ были восстановлены лицевой фасад, выходящий на Английскую набережную — цоколь, крыльцо стены, оконные и дверные заполнения, лепной декор. От многочисленных слоев краски специалисты расчистили профилированный пояс из известняка. Отреставрировали и 22 керамические колонны, обрамляющие окна второго этажа, восстановили зону входного вестибюля — в том числе деревянные подоконники из хвойных пород, мраморную лестницу и полы, облицованные плитами советского периода.
Наиболее сложным в процессе реставрации стало восстановление скульптур атлантов. Они были изготовлены в середине XIX века венецианским скульптором Валентино Бесарелем и покрыты множеством слоев лака при предыдущих реставрациях, из-за чего пластика и цвет скульптур были полностью утрачены. Как выяснили специалисты, первоначально атлантов, предположительно, использовались не в качестве светильников, а являлись частью профилированной отделки.
Особняк Петра Дурново на Английской набережной был возведен в 1872 году по проекту архитектора Людвига Фонтана на месте каменного двухэтажного дома и двух двухэтажных флигелей, построенных еще в 1820 году и подвергшихся перепланировке в 1862-1863 годах. Тогда особняк местами был надстроен, переделаны фасады главного дома, со стороны двора под общую крышу пристроен двухэтажный объем на сводчатом подвале с устройством экипажного проезда и пешего прохода.
Здание вновь перестраивалось в 1908 году по проекту архитектора Адольфа Гавемана — тога приспособили под жилье западный флигель во втором дворе. В 1927 году в главном доме произошел пожар, в результате которого полностью выгорела отделка многих помещений, пострадала парадная лестница из белого мрамора. В 1927-1997 годах главный дом и примыкающие к нему восточный и западный флигели занимал «Петрохимоптторг».
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