За время проведения работ были восстановлены лицевой фасад, выходящий на Английскую набережную — цоколь, крыльцо стены, оконные и дверные заполнения, лепной декор. От многочисленных слоев краски специалисты расчистили профилированный пояс из известняка. Отреставрировали и 22 керамические колонны, обрамляющие окна второго этажа, восстановили зону входного вестибюля — в том числе деревянные подоконники из хвойных пород, мраморную лестницу и полы, облицованные плитами советского периода.

Наиболее сложным в процессе реставрации стало восстановление скульптур атлантов. Они были изготовлены в середине XIX века венецианским скульптором Валентино Бесарелем и покрыты множеством слоев лака при предыдущих реставрациях, из-за чего пластика и цвет скульптур были полностью утрачены. Как выяснили специалисты, первоначально атлантов, предположительно, использовались не в качестве светильников, а являлись частью профилированной отделки.