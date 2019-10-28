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Завершилась реставрация особняка Петра Дурново на Английской набережной. Его исторический облик восстанавливали 17 лет

В Петербурге завершилась масштабная реставрация особняка генерала Петра Дурново на Английской набережной, 16. Исторический облик объекта культурного наследия регионального значения восстанавливали 17 лет — только в 2019 году на эти цели было выделено 52 миллиона рублей, а в период с 2002 по 2018 годы еще 43 миллиона.

  • Здесь и далее фото: КГИОП

За время проведения работ были восстановлены лицевой фасад, выходящий на Английскую набережную — цоколь, крыльцо стены, оконные и дверные заполнения, лепной декор. От многочисленных слоев краски специалисты расчистили профилированный пояс из известняка. Отреставрировали и 22 керамические колонны, обрамляющие окна второго этажа, восстановили зону входного вестибюля — в том числе деревянные подоконники из хвойных пород, мраморную лестницу и полы, облицованные плитами советского периода. 

Наиболее сложным в процессе реставрации стало восстановление скульптур атлантов. Они были изготовлены в середине XIX века венецианским скульптором Валентино Бесарелем и покрыты множеством слоев лака при предыдущих реставрациях, из-за чего пластика и цвет скульптур были полностью утрачены. Как выяснили специалисты, первоначально атлантов, предположительно, использовались не в качестве светильников, а являлись частью профилированной отделки.

Особняк Петра Дурново на Английской набережной был возведен в 1872 году по проекту архитектора Людвига Фонтана на месте каменного двухэтажного дома и двух двухэтажных флигелей, построенных еще в 1820 году и подвергшихся перепланировке в 1862-1863 годах. Тогда особняк местами был надстроен, переделаны фасады главного дома, со стороны двора под общую крышу пристроен двухэтажный объем на сводчатом подвале с устройством экипажного проезда и пешего прохода. 

Здание вновь перестраивалось в 1908 году по проекту архитектора Адольфа Гавемана — тога приспособили под жилье западный флигель во втором дворе. В 1927 году в главном доме произошел пожар, в результате которого полностью выгорела отделка многих помещений, пострадала парадная лестница из белого мрамора. В 1927-1997 годах главный дом и примыкающие к нему восточный и западный флигели занимал «Петрохимоптторг». 


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Дарья Гладких,
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