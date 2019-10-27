Петербуржцы высадили липы в проезде между Греческим проспектом и улицей Некрасова. Посмотрите, как это было!

Напомним, 3 июня Plants for Friends вместе с петербуржцами высадили цветы и саженцы во дворе на Басковом переулке. С этой локации началось зеленое движение в Петербурге — после акции участники проекта пообещали, что подобные встречи станут регулярными. В акции участвовали около 20 человек и несколько десятков растений — высаживать их помогали представители бара «Залив», окна которого выходят во двор на Басковом переулке. 6 июля они также озеленили сквер Виктора Цоя на углу Зверинской улицы и Любанского переулка.