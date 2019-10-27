В воскресенье в 12:00 участники петербургского проекта Plants for Friends, жители Некрасова 60 и ресторан Animals высадили четыре липы в проезде между Греческим проспектом и улицей Некрасова. Молодые деревья появились вместо срубленных, где «зияли дыры», чтобы вернуть месту исторический облик. Посмотрите, как это было!
Петербуржцы высадили липы в проезде между Греческим проспектом и улицей Некрасова. Посмотрите, как это было!
Подготовка к высадке деревьев началась вчера, 26 октября: петербуржцы выкопали ямы и выкорчевали трухлявые пни. «Огромное зеленое спасибо всем, кто помог сегодня подготовить все для завтрашней высадки лип», – благодарили участники акции. Они также рассказали о том, что пока копали, нашли несколько слоев асфальта разного времени и остатки старой брусчатки. «Всю ее сложили в отдельную кучку. Организаторы обещали ее сохранить», – пишут они.
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Сегодня мы всей семьёй участвовали в классном движе, организованном жильцами дома бассейного товарищества, рестораном @youareanimals и замечательным проектом @plants_for_friends . Помогли немного с выкапывание ям для посадки лип, которые раньше когда-то здесь росли. Липы будут высаживать завтра с 11.00. Все, кто хочет поучаствовать, приходите к ресторану в это время. ⠀ Пока копали ямы, нашли несколько слоев асфальта разного времени и остатки старой брусчатки. Всю ее сложили в отдельную кучку. Организаторы обещали ее сохранить. ⠀ Вообще, очень рад был познакомиться с Катей из Plants for friends. Этот проект - про озеленение квартир, домов, ресторанов, дворов, пространств. Ребята мечтают озеленить Петербург. И если вы хотите, чтобы ваш двор или ближайший сквер стал зелёным, готовы всячески этому помогать и ищите настоящих энтузиастов, пишите ребятам и предлагайте скооперироваться. ⠀ Очень здорово наблюдать, когда обычные жители и представители бизнеса объединяются ради важных дел. Так и должно быть!
На следующий день, в воскресенье, петербуржцы забрали молодые деревья и повезли их на улицу Некрасова для высадки, несмотря на то, что не получили обещанное согласование от КГИОП. «Ответа нет никакого. И будет на будущей неделе. 99% согласуют. Мы имели бессонную ночь, пытаясь понять, как правильнее поступить относительно всех участников данного процесса, включая купленные деревья», – сообщили участники Plants for Friends в Instagram.
По их словам, они не могли перенести высадку, поскольку в понедельник может выпасть снег. «Мы решили все-таки посадить деревья и дожидаться согласования на следующей рабочей неделе», – заявили активисты. Кроме того, всем участникам, кто не согласен с такой позицией, предложили возврат денег.
Напомним, 3 июня Plants for Friends вместе с петербуржцами высадили цветы и саженцы во дворе на Басковом переулке. С этой локации началось зеленое движение в Петербурге — после акции участники проекта пообещали, что подобные встречи станут регулярными. В акции участвовали около 20 человек и несколько десятков растений — высаживать их помогали представители бара «Залив», окна которого выходят во двор на Басковом переулке. 6 июля они также озеленили сквер Виктора Цоя на углу Зверинской улицы и Любанского переулка.
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