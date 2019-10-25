В сквере у школы искусств на Кондратьевском появится новое общественное пространство

Проект благоустройства сквера выбрали путем конкурса «Наш любимый сквер» — победителем стала концепция под названием «Полюстрово» от московских архитекторов Валентины Шалыгиной и Анны Джан. В рамках ее реализации доминантой пространства, поделенного на пять зон, станет площадка для проведения мероприятий — с завершением в виде арт-объекта из зеркального композита.

«Основой концепции постройки нашего сквера является правильное интегрирование озеленения и плавный переход между пешеходным пространством и зоной озеленения. Весь проект исходит из этого. Главной доминантой сквера должен стать арт-объект, выполненный из зеркального композита. Он символизирует наличие множества похороненных героев. Он будет растворяться в ландшафте и отражать в себе природу и людей», — рассказали «Петербургскому дневнику» авторы проекта.

Напомним, ранее стало известно, что безымянный сквер, расположившийся во дворах на улице Восстания, благоустроят. С соответствующей инициативой выступил житель Центрального района — он предложил отремонтировать установленные в сквере спортивные площадки и организовать места отдыха.

В числе реализованных объектов сквер на Мытнинской улице — он победил в программе «Твой бюджет» и был реализован профессиональными ландшафтными дизайнерами, а также сквер на Торжковской улице. Завершилось и благоустройство сквера на Эйхенской улице. В сквере Шевченко на Петроградской установили новую садовую мебель, а во Фрунзенском районе открылся новый парк «Героев-пожарных» — с площадками для спорта, скейтбординга и отдыха.

В Красногвардейском районе Петербурга благоустроили Малый Ильинский сад, в Коломягах после капитального ремонта открылся парк усадьбы Орловых-Денисовых. Петербургские дизайнеры разработали концепцию благоустройства пляжей вдоль Суздальских озер, а в Адмиралтейском районе появились уличные тренажеры с QR-кодами. Они подсказывают, как правильно делать упражнения (будущее уже здесь!).