Фото дня: во Всеволожском районе заметили северное сияние

«Ну а что вы хотели, это вам не Териберка! Это там выходи любой ночью и лови сияние, а вот на нашей широте это превращается в реальную охоту!», «Что-то отчасти зеленое проглянуло. Даже уверенности нет, что это отголоски сияния. Обидно — над головой даже звезды проглядывали», — пишут петербуржцы, которым посчастливилось запечатлеть свечение.

Северное сияние образовывается путем свечения верхних слоев атмосфер вследствие взаимодействия с заряженными частицами солнечного ветра. Наиболее часто сияния возникают весной и осенью, а пик частотности приходится на периоды весеннего и осеннего равноденствия. Сияние проявляется в виде общего быстро меняющегося свечения неба или движущихся лучей, полос, корон, «занавесей». Длительность полярных сияний составляет от десятков минут до нескольких суток.

Рассказываем о других фотографиях дня, которых точно не стоит пропустить. 11 сентября в Купчине второй раз за год зацвела яблоня, а в Кронштадте — созрел виноград. 4 октября в Ленинградской области выпал первый снег — белые хлопья опустились на еще зеленую траву и крону деревьев. Ранее в небе над Петербургом было замечено редкое природное явление — «вымеобразные» облака, а в небе над КАДом перед портом Бронка были замечены медузообразные облака. А днем 15 августа во дворе дома на Краснопутиловской улице появились сугробы снега (настоящего!).