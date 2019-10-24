В Петербурге утвердили стоимость платной парковки на 2020 год

Так, верхняя планка стоимости платной парковки на 2020 год для мотоциклов и мопедов — 36 рублей 89 копеек в час. Для легковых автомобилей — 122 рубля 89 копеек за аналогичный период. Почасовая парковка транспортных средств иных категорий обойдется петербуржцам в 184 рубля 64 копейки.

На 2019 год парковочные лимиты были следующие. Максимальная стоимость 1 часа парковки мотоцикла — 35 рублей 48 копеек, легковых автомобилей — 118 рублей 25 копеек, остального транспорта — 177 рублей 42 копейки. Зона платной парковки появилась в Петербурге в 2015 году. Она работает в платном режиме ежедневно с 08:00 до 20:00, включая выходные и праздничные дни, а с 20:01 до 07:59 — бесплатна для всех.

Напомним, ранее вся Думская улица и часть прилегающей к ней улицы Ломоносова стали пешеходными по выходным и праздничным дням. Там появились соответствующие дорожные знаки, установку которого курирует ГКУ «Дирекция по организации дорожного движения». А на улице Рубинштейна планируют ввести платную парковку для автомобильного транспорта.