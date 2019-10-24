Первые восемь интерьеров Александровского дворца, последнего дома семьи императора Николая II в Царском селе, откроются для посетителей уже в 2020 году. Основная часть работ в них уже завершена. В ходе реставрации специалисты опирались на иконографию — любительские фотографии членов семьи, а также автохромы 1917 года.
Первые восемь интерьеров Александровского дворца откроются после реставрации в 2020 году
Первыми представленными после реставрации интерьерами Александровского дворца в Царском селе станут восемь залов — Свитская, Спальня, Сиреневый кабинет, Палисандровая гостиная, Приемная, Рабочий кабинет, Мавританская уборная и Камердинерская. Позже, вслед за первыми интерьерами личной половины, планируется открыть для посещения Кленовую и Угловую гостиные, Парадный кабинет Николая II, а также комнаты Библиотеки.
При реставрации сохранят все подлинные элементы исторической отделки — в том числе дубовые панели, кессонированные деревянные плафоны и керамическую плитку. Также сохранились оригинальные образцы тканей, по которым воссоздали декор некоторых интерьеров — чинцы, вощеная хлопковая ткань с набивным рисунков, щелк и репс.
Масштабные работы по восстановлению последнего дома семьи императора Николая II начались в 2012 году, в 2015-ом дворец был закрыт для посещения. Проект реконструкции, реставрации и технического переоснащения, приспособления Александровского дворца для музейного использования был разработан архитектурной мастерской «Студия 44» под руководством Никиты Явейна. Согласно нему, дворец станет многофункциональным комплексом с экспозиционными залами, временными выставками, помещениями для научно-исследовательских работ и конференций, библиотекой и детским центром.
Александровский дворец, один из императорских дворцов Царского села, был возведен в 1792-1796 годах в стиле палладианского классицизма по распоряжению императрицы Екатерины II в подарок к бракосочетанию ее внука, князя Александра Павловича. Архитектурный проект дворца был разработан Джакомо Кваренги. Александровский дворец также был первым и последним дворцом Николая II — в этой резиденции он находился вплоть до выезда в ссылку в Тобольск летом 1917 года.
Напомним, ранее стало известно, что Государственный музей-заповедник «Царское село» до конца 2019 года получит более 1 миллиарда рублей из федерального бюджета на реставрацию Александровского дворца. Ранее в рамках проекта по восстановлению комплекса были выполнены подготовительные работы, усиление фундаментов, реконструкция инженерных систем и оборудования. Сметная стоимость проекта реставрации составляет почти 3 миллиарда рублей.
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