Первые восемь интерьеров Александровского дворца откроются после реставрации в 2020 году

Первыми представленными после реставрации интерьерами Александровского дворца в Царском селе станут восемь залов — Свитская, Спальня, Сиреневый кабинет, Палисандровая гостиная, Приемная, Рабочий кабинет, Мавританская уборная и Камердинерская. Позже, вслед за первыми интерьерами личной половины, планируется открыть для посещения Кленовую и Угловую гостиные, Парадный кабинет Николая II, а также комнаты Библиотеки.

При реставрации сохранят все подлинные элементы исторической отделки — в том числе дубовые панели, кессонированные деревянные плафоны и керамическую плитку. Также сохранились оригинальные образцы тканей, по которым воссоздали декор некоторых интерьеров — чинцы, вощеная хлопковая ткань с набивным рисунков, щелк и репс.

Масштабные работы по восстановлению последнего дома семьи императора Николая II начались в 2012 году, в 2015-ом дворец был закрыт для посещения. Проект реконструкции, реставрации и технического переоснащения, приспособления Александровского дворца для музейного использования был разработан архитектурной мастерской «Студия 44» под руководством Никиты Явейна. Согласно нему, дворец станет многофункциональным комплексом с экспозиционными залами, временными выставками, помещениями для научно-исследовательских работ и конференций, библиотекой и детским центром.