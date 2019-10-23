Деревянную парадную дверь доходного дома Пека на проспекте Добролюбова заменили на новодел-копию

Доходный дом Г. М. Пека на проспекте Добролюбова, 23 был возведен на месте несохранившегося особняка Д. Е. Кобызева в 1902 году по проекту градостроительного инженера Николая Дмитриевича в стиле модерн. Здание не является объектом охраны КГИОП. За 9 лет в нем были утрачены ворота, ведущие во внутренний двор здания, вырублен виноград, растущий над ними, теперь заменили и деревянные исторические двери.

В конструкции исторической входной группы до ее замены на новодел-копию сохранилась фрамуга и коробка. Подверглись уничтожению только створки — их заменили на металлические. Внутренние деревянные двери были сохранены полностью. Петербургский фотограф Карл Марс в разговоре с «Собака.ru» рассказал, что установка новых дверей-копий прошла в рамках проекта «по благоустройству улиц исторического центра» — в ходе его реализации летом 2019 года была проведена масштабная замена парадных дверей на Большом проспекте Петроградской стороны.

Об этом говорит и Ника Артемьева, исследователь-энтузиаст петербургской архитектуры. «Подрядчик «Дормост» не сдержал свое обещание, данное в августе. Тогда, после демонтажа шести исторических дверей и резной фрамуги активистам, градозащитникам и всей рабочей группе было обещано, что исторические фрамуги на Добролюбова останутся на месте. Почему нельзя было оставить оригинальный элемент двери, как это было сделано на нескольких дверях на Большом проспекте П.С., неизвестно. Почему нельзя было повторить внешний облик двери, руководствуясь архивными фото, тоже не понятно. Теперь под угрозой уничтожения находится фрамуга дома №21 по Добролюбова с резным модерновым декором и рельефными стёклами-чешуйками», — пишет она.

«Собака.ru» направила запрос в КГИОП.

Напомним, в середине августа с двух домов на Большом проспекте Петроградской стороны пропали исторические резные двери, выполненные из дерева. Объявление о замене входных групп в рамах проекта «по благоустройству улиц исторического центра» Петербурга появилось спустя сутки после пропажи без обозначенной даты проведения монтажных работ. Петербуржцы приняли решение искать двери самостоятельно. Позже двери заменили в парадных доходного дома Алюшинского на Большом проспекте П.С., 69. Жители Петроградской начали борьбу за их сохранность — и 26 августа градозащитникам удалось приостановить процесс.