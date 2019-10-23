На перекрестке Лермонтовского проспекта и набережной Обводного канала машина влетела в пешеходов. Пострадали 8 человек

При столкновении Renault перевернулся, после чего оба автомобиля врезались в группу пешеходов, переходивших дорогу по «зебре». Как пишет «Фонтанка», за рулем влетевшего в толпу автомобиля находилась 38-летняя чиновница Комитета по образования администрации Ломоносовского района Ленинградской области Надежда Ильина. Ее деблокировали из салона спасателя и госпитализировали в тяжелом состоянии.

Пострадавшие госпитализированы в больницы Петербурга. «В результате ДТП пострадали восемь человек, в том числе семеро пешеходов, они в состоянии легкой степени тяжести, водитель Renault — в тяжелом состоянии», — пишет ТАСС со ссылкой на ГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.

Два пострадавших в состоянии средней тяжести доставлены в НИИ Скорой помощи имени Джанелидзе, два в состоянии средней тяжести — в городскую больницу №26 по улице Костюшко, мужчина в состоянии средней тяжести и женщина в тяжелом состоянии — в Мариинскую больницу, еще один пострадавший в состоянии средней тяжести госпитализирован в Покровскую больницу.

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