«Полностью зимняя погода» придет в Петербург в последнюю неделю октября

Согласно прогнозам, текущая неделя ожидается довольно теплой — столбик термометра покажет петербуржцам от 10 до 12 градусов выше нуля. Однако уже в начале следующей недели горожанам советуют утеплиться. «Пока сильных дождей не будет, но похолодает уже к концу месяца. Там будет уже полностью зимняя погода и снег. Когда пойдут циклоны, относительно потеплеет, не так как сейчас», — сказал Колесов.

Напомним, 4 октября в Ленинградской области выпал первый снег. На следующий день снег пришел и в Петербург — посмотрите, как это было, в нашей подборке. Лучше всего сопроводить просмотр прослушиванием рояльной версии песни «Холод уйдет» группы Tesla Boy — проверено, так более жизнеутверждающе!

В минувший уикенд Петербургу немного не хватило одного до исторического погодного максимума. Тогда в городе было +13,7 градусов — как рассказал специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, нового рекорда оставался 1 градус с небольшим. Также синоптики Гидрометцентра России пообещали теплый ноябрь большинству регионов страны. В Петербурге — как минимум на 1 градус выше нормы.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что зима с каждым годом становится все короче, а летний период — увеличивается. По его словам, климат меняется так, что промежуток времени между периодом, когда температура переходит к устойчивым отрицательным значениям, и периодом, когда температура переходит к устойчивым положительным значениям, уменьшается.