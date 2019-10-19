До конца 2019 года на Невском проспекте в Петербурге должны полностью обновить фонари. Вместо трех плафонов на каждом столбе останутся по два, а натриевые лампы заменят на светодиодные, передает «Фонтанка», ссылаясь на пресс-службу ГБУ «Ленсвет».
До конца этого года на Невском проспекте обновят фонари – натриевые лампы заменят на светодиодные, а вместо трех плафонов останутся два
На главной магистрали города работы на территории Невского проспекта от площади Александра Невского до площади Восстания уже завершены. На фонарях обновили верхнюю часть с плафонами. Теперь вместо трех на каждом столбе будет по два плафона. Кроме того, натриевые лампы заменяют на светодиодные.
Сейчас ведутся работы по замене освещения на участке от площади Восстания до Дворцовой.
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