До конца этого года на Невском проспекте обновят фонари – натриевые лампы заменят на светодиодные, а вместо трех плафонов останутся два

На главной магистрали города работы на территории Невского проспекта от площади Александра Невского до площади Восстания уже завершены. На фонарях обновили верхнюю часть с плафонами. Теперь вместо трех на каждом столбе будет по два плафона. Кроме того, натриевые лампы заменяют на светодиодные.