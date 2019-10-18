Эко-проект «Свалка», с помощью которого можно избавиться от ненужной одежды, мебели, техники, посуды, музыкальных инструментов и книг экологичным способом, открывает в Петербурге свой первый магазин. Он расположится неподалеку от станции метро «Звенигородская» и примет своих первых клиентов уже в конце октября-начале ноября.
Эко-проект «Свалка» по вывозу ненужных вещей открывает в Петербурге первый магазин
В настоящий момент организаторы проекта занимаются поиском персонала. «Магазин ищет заботливых и доброжелательных эльфов, любящих людей, открытых разным подходам, готовых помочь с выбором вещей, имеющих представление о разумных ценах, понимающих как работает отпариватель, кто такой фотограф и что такое сторис. Так как магазин только открывается, задач много и возможности примерить на себя разные роли и функции тоже есть. Итого первостепенны разделение ценностей магазина и любовь к людям», — пишет участница проекта Варвара Корнева.
Зоя Андерс
Основная идея проекта заключается в том, чтобы замкнуть круг: тот, кто по-настоящему в чем-то нуждается, нашел искомое, а тот, кто решил освободиться от лишнего, сделал это более экологичным способом. Мусорные полигоны переполнены и негативно влияют на окружающую среду. И теперь у человека появился выбор: безответственно отправить ненужное на помойку или вызвать «Свалку», где профессионалы своего дела позаботятся о дальнейшей судьбе вещей.
Всего, что уже произведено в мире, могло бы хватить, чтобы обеспечить 7 миллиардов жителей планеты всем необходимым. Поэтому мы горим идеей реюза и призываем повторно использовать все возможное. Наш основной посыл – показать людям, что быть осознанным не сложно, что своим участием можно помочь не только отдельному человеку, но и планете в целом.
Проект «Свалка» заработал в Петербурге 20 апреля 2019 года. Его сотрудники сами вывозят вещи из квартир, а потом продают, отправляют в секонд-хэнды или в переработку. «Собака.ru» поговорила с Зоей Андерс, ответственной в «Свалке» за развитие экологического направления и социальной ответственности, о том, как работает сервис, который ежемесячно дает вторую жизнь 40 тоннам хлама.
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