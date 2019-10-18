Эко-проект «Свалка» по вывозу ненужных вещей открывает в Петербурге первый магазин

Из интервью для «Собака.ru»:

Основная идея проекта заключается в том, чтобы замкнуть круг: тот, кто по-настоящему в чем-то нуждается, нашел искомое, а тот, кто решил освободиться от лишнего, сделал это более экологичным способом. Мусорные полигоны переполнены и негативно влияют на окружающую среду. И теперь у человека появился выбор: безответственно отправить ненужное на помойку или вызвать «Свалку», где профессионалы своего дела позаботятся о дальнейшей судьбе вещей.

Всего, что уже произведено в мире, могло бы хватить, чтобы обеспечить 7 миллиардов жителей планеты всем необходимым. Поэтому мы горим идеей реюза и призываем повторно использовать все возможное. Наш основной посыл – показать людям, что быть осознанным не сложно, что своим участием можно помочь не только отдельному человеку, но и планете в целом.