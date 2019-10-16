Смольный показал, как будут выглядеть новые станции Красносельско-Калининской линии

Архитектурное оформление станции «Юго-Западная» («Казаковская») посвящено истории артиллерии и маршалу Василию Ивановичу Казакову — образы будут отражены в отделке с декоративными элементами из металла, светильниках в виде звезд и других художественных решений. Стены облицуют белым мраморов, зоны проходов на платформы выделят декоративными полуарками, а вдоль стены по всей станции разместят массивный карниз, напоминающий георгиевскую ленту. Вестибюль расположится на углу улицы Маршала Казакова и проспекта Маршала Жукова — в шестиэтажном здании.