Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга показал, как будут выглядеть новые станции Красносельско-Калининской линии метрополитена — «Боровая», «Заставская» («Черниговская»), «Броневая», «Путиловская» и «Юго-Западная» («Казаковская»).
Смольный показал, как будут выглядеть новые станции Красносельско-Калининской линии
Все станции Красносельско-Калининской линии — глубокого заложения. «Путиловская», «Броневая» и «Обводный канал-2» проектируются как станции колонного типа — центральный и два боковых зала будут взаимопересекаться, а кольца обделок опираться на общую колонну. В рамках строительства будут выполнены перегонные тоннели и притоннельные камеры, построено электродепо «Красносельское», оборудованы камеры съезда и тупики.
Архитектурное оформление станции «Путиловская» будет отсылать к теме старого Путиловского завода геометрией колон и формой люстр, выполненных их гнутых латунных труб. Вестибюль в виде галереи будет располагаться неподалеку от станции «Кировский завод» и выходить главным фасадом на улицу Васи Алексеева. Фасадная галерея представляет собой колоннаду из сдвоенных колонн.
Архитектурное оформление станции «Юго-Западная» («Казаковская») посвящено истории артиллерии и маршалу Василию Ивановичу Казакову — образы будут отражены в отделке с декоративными элементами из металла, светильниках в виде звезд и других художественных решений. Стены облицуют белым мраморов, зоны проходов на платформы выделят декоративными полуарками, а вдоль стены по всей станции разместят массивный карниз, напоминающий георгиевскую ленту. Вестибюль расположится на углу улицы Маршала Казакова и проспекта Маршала Жукова — в шестиэтажном здании.
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Вестибюль станции «Боровая»
В настоящее время ведется строительство первого участка Красносельско-Калининской линии метрополитена - от станции «Казаковская» до станции «Путиловская». Общая длина участка составит 5,15 километров, пропускная способность — 40 пар поездов в час. Согласно прогнозу, в сутки новая линия петербургского метрополитена будет принимать около 221 тысяч пассажиров.
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