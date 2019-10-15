В Екатерининском дворце Царского Села воссоздадут покои Екатерины II

Восемь уникальных интерьеров — Синий («Табакерка»), Зеркальный и Серебряный кабинеты, Опочивальня, Купольный и Китайский залы, Туалетная и Рафаэлевская комнаты — были созданы архитекторами Чарльзом Камероном и Джакомо Кваренги в XVIII веке и стали яркими примерами для эпохи классицизма. В отделке было использовано цветное стекло, позолоченная бронза, серебро, фаянсовые плакетки, мастика, живопись и китайские лаки.

Личные комнаты императрицы Екатерины II были полностью утрачены в годы Великой Отечественной войны. Для их воссоздания специалистами будут использованы иконографические материалы из коллекций музея — акварели, фотографии довоенного времени, а также коллекция автохромов, выполненных в 1917 году. Первоочередными станут Синий, Зеркальный и Серебряный кабинеты, а также Опочивальня и Купольный зал, параллельно будет разрабатываться документация для воссоздания еще трех интерьеров.

Полностью завершить воссоздание покоев Екатерины II планируется в 2023 году.

Напомним, ранее также стало известно, когда полностью завершится реставрация музея-заповедника «Ораниенбаум». Окончание работ необходимо и в связи с увеличивающейся популярностью комплекса — посещаемость Ораниенбаума после летнего туристического сезона выросла с 200 тысяч до 1,5 миллиона человек. А Государственный Эрмитаж отправит на реставрацию портрет Екатерины II кисти художника Пьера-Этьена Фальконе — сына скульптора Этьена Фальконе, автора памятника «Медный всадник» на Сенатской площади.