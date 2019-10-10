Приют для животных «Брошенный ангел» проведет благотворительную выставку-пристройство

В рамках благотворительной выставки-пристройства пройдет литературная викторина «Котовасия» по книгам, в которых коты — главные герои. Вопросы подготовят сотрудники Библиотекой Кировских островов в рамках проекта о толерантности «Планета Аватар». Пройдут и различные мастер-классы — например, научат делать своими руками свечки из вощины (с травами и эфирными маслами!) или настоящие бомбочки для ванн. Все мастер-классы благотворительные, для участия необходимо предварительно зарегистрироваться — собранные средства будут направлены на функционирование приюта.

Главными героями выставки станут коты — они приедут «с надеждой обрести лучших хозяев». Каждый желающий сможет подарить дом пушистику — для этого необходимо взять с собой переноску и паспорт. Отмечается, что все коты проверены ветеринарами и имеют при себе сопроводительные документы. Даже если «усыновить» хвостатого нет возможности, в приюте напоминают, что четырехлапые будут рады подаркам — список необходимых приюту вещей можно найти здесь.

Благотворительная выставка-пристройство «Кот Морган рекомендует себя» пройдет 19 октября на Пушкинской улице, 9 с 15:00 до 19:00.