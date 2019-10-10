19 октября петербургский приют для бездомных животных «Брошенный ангел» проведет благотворительную выставку-пристройство «Кот Морган рекомендует себя». В программе литературные викторины, благотворительный маркет с вещами ручной работы и различные мастер-классы. Но главные гости выставки коты — они приедут «с надеждой обрести лучших хозяев».
Приют для животных «Брошенный ангел» проведет благотворительную выставку-пристройство
В рамках благотворительной выставки-пристройства пройдет литературная викторина «Котовасия» по книгам, в которых коты — главные герои. Вопросы подготовят сотрудники Библиотекой Кировских островов в рамках проекта о толерантности «Планета Аватар». Пройдут и различные мастер-классы — например, научат делать своими руками свечки из вощины (с травами и эфирными маслами!) или настоящие бомбочки для ванн. Все мастер-классы благотворительные, для участия необходимо предварительно зарегистрироваться — собранные средства будут направлены на функционирование приюта.
Главными героями выставки станут коты — они приедут «с надеждой обрести лучших хозяев». Каждый желающий сможет подарить дом пушистику — для этого необходимо взять с собой переноску и паспорт. Отмечается, что все коты проверены ветеринарами и имеют при себе сопроводительные документы. Даже если «усыновить» хвостатого нет возможности, в приюте напоминают, что четырехлапые будут рады подаркам — список необходимых приюту вещей можно найти здесь.
Благотворительная выставка-пристройство «Кот Морган рекомендует себя» пройдет 19 октября на Пушкинской улице, 9 с 15:00 до 19:00.
Напомним, утром 14 июня в приюте для бездомных животных «Брошенный ангел» на Кожевенной линии, 1 произошло возгорание. Пожар развернулся на площади в 20 квадратных метров — в этот момент в здании находилось около 300 кошек и 7 собак. Тогда спасателям удалось эвакуировать всех четвероногих постояльцев. В начале июля сотрудники «Метростроя» искали новых хозяев для кошачьего семейства, которое поселилось неподалеку от строящейся станции метрополитена, а в сентябре уже пожарные — они спасли котенка из-под завалов сгоревшей церковно-приходской школы в Новой Ладоге.
Еще одна история спасения произошла в конце июля. «Маленький черный негодник» заставил побегать петербургских автомобилистов. Водители, спокойно ожидающие «зеленого» сигнала светофора, дружно кинулись спасать котенка, выбежавшего на проезжую часть. Говорят, не повезет? Мы так не думаем!
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