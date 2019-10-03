Сегодня, 3 сентября, в 17:00 состоялась торжественная церемония открытия трех новых станций петербургского метрополитена — «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары». На событии присутствовал губернатор Петербурга Александр Беглов — он перерезал красную ленту, что и ознаменовало ввод станций в эксплуатацию пассажирами.

30 сентября Ростехнадзор завершил проверку готовности трех новых станций петербургского метрополитена — «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары». Ранее выявленные нарушения заказчик устранил . На следующий день, 1 октября, служба государственного строительного надзора и экспертизы Петербурга выдала разрешение на ввод нового участка подземки в эксплуатацию . По прогнозам, новыми станциями метрополитена будут ежедневно пользоваться более 900 тысяч петербуржцев — в том числе жители Колпина.

С сегодняшнего дня также появились коллекционные жетоны и «Подорожник»-брелок — в расцветке и с изображениями нового участка Фрунзенского радиуса. Приобрести их можно в кассах новых станций. На запуск отреагировали и деятели искусства — так, петербургский художник Илья Тихомиров изобразил долгожданное появление новых точек на карте подземки в привычной для себя стихотворно-шуточной форме. «Мы надеялись не зря, и в начале октября наконец, друзья, все это — фиолетового цвета!», — написал он.