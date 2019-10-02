Главный синоптик Петербурга предупредил горожан о первых снегопадах на выходных

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов предупредил горожан о первых снегопадах. Уже к концу грядущих выходных осадки, падающие на город, могут кристаллизоваться и превратиться в мокрый снег. «Вероятность очень велика», — добавил он.

По словам Колесова, 3 октября в Петербург придут облака с севера — они существенно понизят температуру воздуха в городе. До конца рабочей неделе петербуржцам стоит готовиться к дождям, а вот на выходных и в начале следующей недели — к мокрому снегу.

Напомним, проливные дожди и порывистый ветер обоснуются в Петербурге до конца недели. Такая синоптическая ситуация определена влиянием атлантического циклона — холодный атмосферный фронт, связанный с ним, пройдет через все северо-западные регионы страны.

Первый день октября Петербург встретил вместе с сильными дождями и ветрами. В городе объявили штормовое предупреждение — ветер усиливался до 15-20 метров в секунду, а местами и до 24. Петербуржцев даже предупредили о надвигающемся (разрушительном!) урагане «Мортимер» — правда, он оказался обычным циклоном. Однако он все-таки «потрепал» город — оборвал трамвайные провода, повалил светофоры и стал причиной многочисленных ДТП. «Собака.ru» показывает, как это было.