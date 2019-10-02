Лауреаты премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» краеведы объединения «ГЭНГЪ» совместно с петербуржцами приведут в порядок детскую площадку «Морское дно» на Среднеохтинском проспекте. Работы пройдут в рамках Дня Тома Сойера — очистят плитку, удалят лишний цемент и подготовят пространство к масштабному восстановлению мозаики.

Акция по облагораживанию площадки пройдет 6 октября, к участию приглашаются все желающие. Активисты Дня Тома Сойера и краеведы объединения «ГЭНГЪ» вместе с петербуржцами отмоют с помощью специальных средств плитку и удалят мох и плесень с бетонных стенок горки, избавят ее от лишнего цемента, которым замазывали поврежденные участки конструкции, а также заполнят раствором трещины в бетонном основании. Весной, когда наступит подходящая погода, работы продолжатся — тогда будет восстановлен мозаичный рисунок.

Помощь петербуржцам окажет один из создателей площадки — выйти на связь с ним смогла член объединения «ГЭНГЪ» Мария Тычинина. Для того, чтобы принять участие в акции, необходимо отметиться в комментариях, а также взять с собой жесткую зубную или хозяйственную щетку, прямую стамеску и молоток.

Авторы площадки «Морское дно» — студенты Государственного архитектурно-строительного университета в Петербурге. Они создали мозаичную конструкцию в 1980 году в качестве дипломной работы. «Раньше таких площадок было довольно много, сейчас «Морское дно» — одна из немногих сохранившихся мозаичных площадок в городе и единственная в районе. Почти за 40 лет она пришла в упадок: мозаика обвалилась, по основе (кирпич, залитый бетоном) пошли трещины», — рассказывает краевед объединения «ГЭНГЪ» Ксения Сидорина. Площадка располагается на Среднеохтинском проспекте, 43 — во дворе дома №41.