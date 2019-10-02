Краеведы объединения «ГЭНГЪ» и День Тома Сойера приведут в порядок детскую площадку «Морское дно» на Среднеохтинском проспекте
Лауреаты премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» краеведы объединения «ГЭНГЪ» совместно с петербуржцами приведут в порядок детскую площадку «Морское дно» на Среднеохтинском проспекте. Работы пройдут в рамках Дня Тома Сойера — очистят плитку, удалят лишний цемент и подготовят пространство к масштабному восстановлению мозаики.
Акция по облагораживанию площадки пройдет 6 октября, к участию приглашаются все желающие. Активисты Дня Тома Сойера и краеведы объединения «ГЭНГЪ» вместе с петербуржцами отмоют с помощью специальных средств плитку и удалят мох и плесень с бетонных стенок горки, избавят ее от лишнего цемента, которым замазывали поврежденные участки конструкции, а также заполнят раствором трещины в бетонном основании. Весной, когда наступит подходящая погода, работы продолжатся — тогда будет восстановлен мозаичный рисунок.
Помощь петербуржцам окажет один из создателей площадки — выйти на связь с ним смогла член объединения «ГЭНГЪ» Мария Тычинина. Для того, чтобы принять участие в акции, необходимо отметиться в комментариях, а также взять с собой жесткую зубную или хозяйственную щетку, прямую стамеску и молоток.
Авторы площадки «Морское дно» — студенты Государственного архитектурно-строительного университета в Петербурге. Они создали мозаичную конструкцию в 1980 году в качестве дипломной работы. «Раньше таких площадок было довольно много, сейчас «Морское дно» — одна из немногих сохранившихся мозаичных площадок в городе и единственная в районе. Почти за 40 лет она пришла в упадок: мозаика обвалилась, по основе (кирпич, залитый бетоном) пошли трещины», — рассказывает краевед объединения «ГЭНГЪ» Ксения Сидорина. Площадка располагается на Среднеохтинском проспекте, 43 — во дворе дома №41.
Напомним, петербургские краеведы объединились в проект «ГЭНГЪ» и, как настоящие супергерои, приводят в порядок архитектурные детали в парадных домов старого фонда. Чище уже стали майоликовые панно на Камской улице, уникальная печь немецкого завода Мэйсен на 10-Советской улице, настенная плитка в доходном доме Бернштейна, несколько уникальных майоликовых панно в доходном доме Смоленского кладбища на 17-й линии Васильевского острова, а также парадная с деревянными панелями на 2-Советской.
20 мая краеведы провели работы по очистке финской печи начала 20 века в парадной дома на улице Жуковского — ее не раз обливали краской различных цветов, а несколько лет назад лишили центральных фасадных изразцов с узорами. «ГЭНГЪ» совместно с волонтерами «Газпромнефть-Региональные продажи» запустили проект «Пора парадных». До конца года будет проведено более десятка акций по очистке уникальных архитектурных деталей в парадных Петербурга.
31 мая краеведы под чутким руководством специалиста по восстановлению деревянных исторических конструкций закрепили деревянные панели в доме Бернштейна. Недавно участники объединения «ГЭНГЪ» выкупили из комиссионки витражи начала 20 века — их 10 лет считали пропавшими. 30 июня краеведы очистили витражи и печь в парадной доходного дома Степнова на 9-й Советской улице, 11, построенного в 1906 году. Архитектурные детали печи избавили от толстого стоя пыли, а цветные узорчатые стекла — от следов масляной краски. Редакция «Собака.ru» публикует фотоотчет проделанной работы.
Краевед объединения и ситиблогер Ксения Сидорина создала открытки с каталожными изображениями метлахской плитки. Рисунки можно встретить в парадных Петербурга! А глазурованную плитку в парадной дома Кончиелова, которую ранее отмыли от краски краеведы объединения «ГЭНГЪ», теперь охраняет КГИОП.
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