В Ботаническом саду Петра Великого пройдет осенний фестиваль клена

В грядущий уикенд в Ботаническом саду Петра Великого на улице Профессора Попова, 2 пройдет осенний фестиваль клена. Покажут более 50 видов деревьев, которые находятся в коллекции ботсада — в том числе представителей сахарного вида, из сока которых варят кленовый сироп.

В программе фестиваля — посещение Субтропических оранжерей и Ботанического музея, квест «В гостях у Тоторо» по мотивам анимационного фильма режиссера Хаяо Миядзаки, различные творческие мастер-классы. Покажут и сам процесс варки кленового сиропа. Кроме того, специально к фестивалю откроют прогулочный сад вокруг нижней чаши пруда — для осмотра в формате прогулки.

По словам сотрудников Ботанического сада Петра Великого, парк-дендрарий уже подготовился к началу золотой осени. «Цель фестиваля — познакомить горожан с разнообразием и красотой кленов. Богатейшая коллекция сада насчитывает более 50 видов! Остролистный, сахарный и веерный клены знакомы всем, остальные же удивят вас своей необычностью», — рассказывают они.

Осенний фестиваль кленов в Ботаническом саду Петра Великого пройдет 5 и 6 октября. Начало в 10:00.