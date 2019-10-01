В кофейнях Петербурга можно выпить кофе и помочь детям с тяжелыми заболеваниями

В Петербурге стартовала благотворительная акция «Добрый кофе». Весь месяц в кофейнях города можно приобрести кофейные напитки и помочь детям с тяжелыми заболеваниями.

Благотворительная акция «Добрый кофе» организована фондом «Детский хоспис» совместно с кофейнями Петербурга. С 1 октября по 1 ноября часть средств от продажи кофейных напитков будет направляться в пользу подопечных фонда, которые сражаются с неизлечимыми заболеваниями.

«Каждый день подопечные Детского хосписа с недетским мужеством сражаются с неизлечимыми недугами. На их долю выпало, пожалуй, самое сложное испытание – борьба за беззаботное детство. Это их война, но сражаться всегда проще в команде. Поэтому, приобретая «Добрый кофе», вы поддерживаете тяжелобольных детей на их поле боя», — говорят организаторы акции.

В акции участвует стритфуд PITA'S на Лиговском проспекте, 30, кофейня «Гранола маяк» на улице Маяковского, 3, кафе «Мечтатели» на набережной реки Фонтанки, 11, кафе «Ботаника» на улице Пестеля, 7, кофейня «Энди Кофе» на Большом проспекте Петроградской стороны, 106, Grun cafe на Кожевенной линии, 40 и другие заведения — полный список можно посмотреть здесь.

Благотворительный фонд «Детский хоспис» работает с 2003 года. Организация поддерживает строительство новых стационаров, адресно помогает детям и занимается развитием паллиативной медицинской помощи в России — путем предотвращения и облегчения страданий тяжело больных пациентов за счет раннего выявления, тщательной оценки и лечения, а также оказания психологической поддержки.

Напомним, этим летом в Петербурге стартовала благотворительная акция «Эспресс-помощь». 11 предыдущих акций «Эспресс-помощи» принесли «Ночлежке» 2 502 309 рублей. Этих денег хватило, чтобы помочь 274 людям выбраться с улицы с поддержкой специалистов по социальной работе, юристов и психологов организации.