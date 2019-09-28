Из Петербурга в Иматру отправилась «Ласточка» в тестовом режиме

В эту субботу, 28 сентября, «Ласточка» впервые отправится из Петербурга в Финляндию. Обратный путь должен занять около трёх часов.

Как сообщает «Фонтанка», в 7 часов пассажирский состав тронулся с Финляндского вокзала Санкт-Петербурга в финский пограничный город Иматра. Этот разовый тестовый заезд организовали РЖД и финская сторона, заинтересованная в открытии нового сообщения. В «Ласточке» находятся 60 человек, большая часть из них – представители РЖД и финских специалистов.

Первая международная «Ласточка» по плану должна остановиться в Выборге на двадцать минут. Там в состав сядут сотрудники таможни и погрануправления. В Светогорске особые пассажиры поезда выйдут для проверки документов, а прибытие в Иматру состоится в 10:15, после чего в городе пройдет совещание.