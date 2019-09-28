Из Петербурга в Иматру отправилась «Ласточка» в тестовом режиме
В эту субботу, 28 сентября, «Ласточка» впервые отправится из Петербурга в Финляндию. Обратный путь должен занять около трёх часов.
Как сообщает «Фонтанка», в 7 часов пассажирский состав тронулся с Финляндского вокзала Санкт-Петербурга в финский пограничный город Иматра. Этот разовый тестовый заезд организовали РЖД и финская сторона, заинтересованная в открытии нового сообщения. В «Ласточке» находятся 60 человек, большая часть из них – представители РЖД и финских специалистов.
Первая международная «Ласточка» по плану должна остановиться в Выборге на двадцать минут. Там в состав сядут сотрудники таможни и погрануправления. В Светогорске особые пассажиры поезда выйдут для проверки документов, а прибытие в Иматру состоится в 10:15, после чего в городе пройдет совещание.
Принципиальное решение о запуске регулярного пассажирского сообщения Петербург – Иматра не принято, отмечает «Фонтанка». Для этого необходима реконструкция грузового железнодорожного пункта пропуска «Светогорск» и строительство необходимой инфраструктуры.
Ранее стало известно, что в 2024 году Финляндия откроет новый пропускной пункт на границе с Россией. Эксперты отмечают, что он может стать четвертым по популярности для грузового транспорта и пятым — для пассажирского.
1 сентября Финляндия ужесточила визовые требования для россиян. Теперь у туристов будут запрашивать полный комплект документов — билеты и подтвержденная бронь гостиницы, план поездки, выписку с банковского счета, справку о доходах или документы, подтверждающие наличие недвижимости в России. Из-за этого в течение первых трех недель июля Генеральное консульство Финляндии приняло почти 52 тысячи заявлений — за аналогичный период в 2018 году было подано 37 тысяч.
Спрос на финские визы в Петербурге повлиял на срок оформления шенгена и растянулся до трех недель. Уже на следующий день после заявления властей, 2 августа, в визовом центре на Марата в очереди стояли «почти 200 человек» — и продолжали даже после окончания времени работы центра. Позже МИД Финляндии объяснило новые правила въезда в страну для россиян. Однако только за первый день работы визового консульства в сентябре спрос на финскую визу в Петербурге снизился на 93%.
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