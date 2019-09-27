Отряд «Лиза Алерт» начал расклеивать объявления о поиске пропавших людей в метро Петербурга

Участники поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» начали расклеивать объявления о поиске пропавших людей в петербургском метрополитене. На листовках можно найти всю необходимую информацию — фотографии пропавших, характерные признаки, имена и телефоны, куда можно обратиться при обнаружении или наличии любой информации о человеке.

Объявления о поиске пропавших людей, по словам активистов, являются одним из ключевых этапов поиска. «Именно благодаря массовому оповещению отряд получает своевременные свидетельства, которые ведут к заветному «Найден. Жив». Все больше организаций начинают нам помогать в этом нелегком, но очень нужном деле. Теперь при поддержке петербургского метрополитена в вестибюлях станций будут размещены яркие, цветные, привлекающие внимание ориентировки», — сообщили в поисковом отряде.

Поисково-спасательный отряд добровольцев «Лиза Алерт» с 2010 года занимается поиском пропавших без вести людей. Так, за 2018 год к ним поступило 13996 заявок — 11027 человек были найдены живыми, 1519 погибшими. Задача отряда осуществляется силами волонтеров — координаторы оповещают их о начале поисковой операции после получения заявки о пропаже человека по горячей линии или на сайте. В поиске отряд прибегает к следующим алгоритмам действия — прозвон, автономные задачи, распространение ориентировок, методы активного поиска в лесной и городской среде и другие.

Напомним, ранее крупнейшие операторы сотовой связи в России подключились к проекту по поиску пропавших людей. Помощь осуществляется путем рассылки сообщений с приметами тем абонентам, которые находились в районе, где разыскиваемого видели в последний раз. А поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» начнет искать пропавших в Петербурге людей с помощью нейросети. Для этого в настоящий момент разработана система, которая анализирует людей на снимках — по мнению координаторов отряда, технология существенно сократит скорость поиска.