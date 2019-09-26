В Царском селе восстановят разрушенный в годы войны Китайский театр Екатерины II

«В 2019 году мы планируем закончить проект реставрации, и, если нам дадут бюджет, будем готовы приступить в 2020 году. Будем просить помощи Министерства культуры, потому что своими силами музей не справится», — рассказала ТАСС директор ГМЗ «Царское село» Ольга Таратынова, отметив, что восстановление здания является стратегической целью музея. Проект реставрации будет закончен уже в этом году, приступят к его реализации в 2020-ом.

Китайский театр был возведен в 1778-1779 годы по проекту Антонио Ринальди в архитектурном стиле «Китайщина» эпохи рококо. Камерный летний театр расположен слева от входа в Александровский парк — в интерьерах были использованы золотистые шелковые занавесы со сценками из жизни Поднебесной, а также подборка декоративно-прикладного искусства, привезенная из Китая.

На открытии Китайского театра 13 июня 1779 года прозвучала опера придворного композитора Джованни Паизиелло «Дмитрий Артаксеркс» — в присутствии самой Екатерины II. После смерти императрицы программа театра заметно уменьшилась, и только в 1893 году в стенах каменной оперы состоялась мировая премьера пьесы Льва Толстого «Плоды просвещения».

С 1914 по 1930 годы Китайский театр пустовал, а 15 сентября 1941 года был разрушен во время артиллерийского обстрела города Пушкина и с тех пор не восстанавливался — тогда он полностью выгорел и остался без крыши. За 28 месяцев немецкой оккупации 1941-1944 годов в парках Царского села было разрушено 25 мостов, около 50 плотин, дамб и каскадов. Войска противника уничтожили 57 залов Екатерининского дворца — к настоящему времени удалось восстановить немногим более половины.

Напомним, ранее Центральный государственный архив Санкт-Петербурга (ЦГА СПб) к 75-летию освобождения Ленинградской области запустил электронную выставку «Эхо войны». В экспозиции представлены документы и фотографии разрушенных памятников архитектуры и промышленных объектов 14 городов Ленинградской области — изображения сгоревшего Павловского дворца в Гатчине, разрушенный Арабесковый зал Екатерининского дворца, опустевший ансамбль Большого дворца в Петергофе.