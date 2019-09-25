Резиденты «Севкабель Порта» покажут свои мастерские, бюро и офисы в рамках Дня открытых дверей

28 и 29 сентября на территории общественного пространства «Севкабель Порт» пройдут Дни открытых дверей — резиденты первой кабельной мануфактуры покажут свои мастерские, проведут по бюро и познакомят с офисами, в которых работают.

Каждый петербуржец сможет посмотреть на то, как реставрируют старинную мебель, собирают букеты из редких растений, шьют туфли и ботинки, бьют татуировки, делают прически, соревнуются в киберспорте, кроят платья, продают детские книги, стоят в планке, создают духи и даже интерьеры для апартаментов в Нью-Йорке и Лондоне.

Так, 28 сентября в Студии авторской парфюмерии Валерия Соколова расскажут о парфюмерии и познакомят с различными ароматами, в мастерской SPECHT проведут экскурсию, а в Urban Family — открытый урок по актерскому мастерству, Reggio space пройдет лекция «Философия Reggio Emilia для педагогов и родителей. За что так полюбил весь мир итальянские детские сады», а студия Soul Weeding расскажет о том, как организовать идеальную свадебную вечеринку.

В этот день магазин комиксов «Маяк» предоставит скидку 20% на все несупергеройские комиксы, студия Voskresensky и «АРХКЛУБ» организуют вечеринку (на двух этажах!), а Skateshop55 даст бесплатный урок по катанию на доске. Кроме того, оба дня будет действовать скидка на пинсу в заведении Crispy Pizza.

День открытых дверей резидентов Порта пройдет 28 и 29 сентября в «Севкабель Порту». Полную программу можно посмотреть здесь. На некоторые мероприятия необходима регистрация.