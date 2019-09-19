Петербургский Упсала-Цирк запускает набор в новую группу хулиганов

Единственный в мире цирк для хулиганов Упсала-Цирк открывает набор в новую «хулиганскую группу». Для будущих артистов разработана пятилетняя программа, в которой дети из разных социальных групп будут заниматься цирком, выходить на сцену и творчески развиваться — вместе.

В новую «хулиганскую группу» приглашают детей от 9 до 11 лет — учеников школ коррекции, интернатов, а также из различных кризисных центров, сложных или приемных семей. Для них разработана пятилетняя программа, в которую входят цирковые тренировки, театральное мастерство, хореография, брейк-данс, летние и зимние арт-резиденции, а также участие в концертных программах и спектаклях.

Кроме классической «хулиганской» группы в Упсала-Цирке также объявляют набор в коммерческую группу — для детей от 9 до 11 дет. «Мы выступаем за объединение и совместные творческие процессы, отказываясь от восприятия людей через их социальный статус. Поэтому ваши дети будут заниматься вместе с остальными хулиганами нового набора», — объясняют решение организаторы.

Для того, чтобы подать заявку в группу социального риска, можно написать на почту socialworkers@upsalacircus.ru. Заявки принимаются до 5 октября. В коммерческую группу — необходимо заполнить специальную форму на сайте цирка.