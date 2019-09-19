Петербургский Упсала-Цирк запускает набор в новую группу хулиганов
Единственный в мире цирк для хулиганов Упсала-Цирк открывает набор в новую «хулиганскую группу». Для будущих артистов разработана пятилетняя программа, в которой дети из разных социальных групп будут заниматься цирком, выходить на сцену и творчески развиваться — вместе.
В новую «хулиганскую группу» приглашают детей от 9 до 11 лет — учеников школ коррекции, интернатов, а также из различных кризисных центров, сложных или приемных семей. Для них разработана пятилетняя программа, в которую входят цирковые тренировки, театральное мастерство, хореография, брейк-данс, летние и зимние арт-резиденции, а также участие в концертных программах и спектаклях.
Кроме классической «хулиганской» группы в Упсала-Цирке также объявляют набор в коммерческую группу — для детей от 9 до 11 дет. «Мы выступаем за объединение и совместные творческие процессы, отказываясь от восприятия людей через их социальный статус. Поэтому ваши дети будут заниматься вместе с остальными хулиганами нового набора», — объясняют решение организаторы.
Для того, чтобы подать заявку в группу социального риска, можно написать на почту socialworkers@upsalacircus.ru. Заявки принимаются до 5 октября. В коммерческую группу — необходимо заполнить специальную форму на сайте цирка.
Упсала-Цирк — центр нового цирка, в котором объединяются социально-культурные, образовательные и арт-проекты. История Упсала-Цирка началась в марте 2000 года, когда в Санкт-Петербург на практику по социальной педагогике приехала немецкая студентка Астрид Шорн. Она решила заниматься с уличными детьми цирковым искусством, чтобы адаптировать их к жизни в обществе, и организовала уникальный проект прямо на улицах города.
Вместе с Ларисой Афанасьевой, которая работает в цирке с первых дней, они сами искали детей: приходили к станциям метро, в подростковые тусовки, где жонглировали, показывали фокусы и катались на моноциклах — так они смогли привлечь в цирк своих первых артистов. Прямо на улицах они пытались делать свои первые цирковые трюки и каждый день собирались, чтобы тренироваться где придется — на площадях, в парках и даже в бесплатных столовых.
Долгие годы Упсала-Цирк был по-настоящему бродячим, но в 2012 году у него появился постоянный цирковой шатер. В шатре, который располагается на Свердловской набережной, 44, каждую неделю проходят спектакли, встречи, фестивальные события.
Напомним, в апреле Упсала-Цирк провел благотворительный онлайн-баттл — в прямом эфире артисты показали свои лучшие цирковые и акробатические трюки, а все собранные средства были направлены на поддержку фонда. Ранее Андрей Хамиль Пасечный из группы «Каста» выпустил клип на песню «Счастье», снятый совместно с артистами петербургского Упсала-Цирка — социально-культурного проекта, где занимаются дети и подростки из групп социального риска и дети с особенностями в развитии. А еще посмотрите, как эпично Shortparis и «Упсала-цирк» закрыли церемонию «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» в 2018 году — музыканты исполнили песню «Что-то особое во мне», а необыкновенную атмосферу происходящего помогли создать акробатические трюки на заднем плане.
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