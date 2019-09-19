В саду на пересечении Дивенской улицы и Каменноостровского проспекта высадили новые растения — боярышник и липу, а также спирею двух видов: серую Грефшейм и японскую Голдфлейм. Кроме того, в зеленой зоне, которая используется местными жителями в качестве транзитной, установили сооружения для игр, новые урны и большую дугообразную скамейку — как говорят в Комитете по благоустройству, «теперь всем хватит места, чтобы отдохнуть в саду».

Напомним, на месте пустырей и стихийных свалок в Петербурге появятся пространства для отдыха горожан. Всего в программу по благоустройству в 2019 году вошли 48 парков, садов и скверов и почти 500 дворов. Так, в городе привели в порядок сад Даниила Гранина, сквер на 9-й Советской и Муринский парк, а также сквер на Мытнинской улице. Ранее эксперты заявили, что общественные пространства благоустроят Петербург и решат проблему несанкционированных свалок. На эти цели в 2019 году расходы возрастут в два раза — из городского бюджета выделено 4 миллиарда рублей.

Также сквер на Торжковской улице открыли после капитального ремонта. Завершилось и благоустройство сквера на Эйхенской улице. Через него туристы проходят к дворцово-парковому ансамблю Петергофа. В сквер у Казанского собора вновь можно попасть через Невский проспект (впервые с 2007 года!). А еще Коломягах после капитального ремонта открылся парк усадьбы Орловых-Денисовых.

В процессе — благоустройство набережной реки Оккервиль. Новое общественное пространство представит собой зоны для прогулок и отдыха — появится даже коллективная площадка для барбекю. Кроме того, благоустройство Ивановского карьера в Петербурге завершат к сентябрю 2019 года, петербургские дизайнеры разработали концепцию благоустройства пляжей вдоль Суздальских озер, а в Адмиралтейском районе появились уличные тренажеры с QR-кодами. Они подсказывают, как правильно делать упражнения (будущее уже здесь!).