Птенца скопы спасли от атаки кошек на Московском проспекте

17 сентября инспекторы Комитета по природопользованию спасли птенца скопы — хищной птицы, занесенной в Красную книгу России и являющейся единственной представительницей семейства скопиных. Пернатую атаковали дворовые кошки, из-за чего та не могла взлететь.

Спасенную птицу отправили в госпиталь для крылатых, где обследовали. Явных травм и переломов у скопы не нашли, но оставили под наблюдением ветеринаров — у страдалицы повреждены внутренние органы. Сейчас представители Комитета по природопользованию обратились в Минприроды для получения разрешения на изъятие птицы, ее лечение и реабилитацию. После прохождения всех процедур и полного выздоровления пернатая будет возвращена в естественную для нее среду обитания.

В Петербурге скопа встречается на особо охраняемых природных территориях. Представители вида в длину достигают до 60 сантиметров, тогда как размах крыльев составляет 1,8 метра. Самки обычно крупнее — их вес может доходить до 2 килограммов, вес самцов — 1,6 килограмма. Продолжительность жизни птиц в среднем 8-10 лет, однако некоторые скопы доживают до 20-25.

Комитет по природопользованию просит петербуржцев и гостей города при обнаружении диких птиц и животных, попавших в беду, сообщать по телефонам: 417-59-28 (пн-чт с 09:00 до 18:00 , пт с 09:00 до 17:00) или 112 (круглосуточно).

Напомним, днем 9 августа петербуржец спас краснокнижного серого гуся — водоплавающая птица тонула в водах реки Фонтанки. Как предполагают зоологи, пернатая оказалась вдалеке от места гнездования не случайно — таким образом птица спасалась от хищных лис, енотовидных собак и ястребов-тетеревятников. 21 августа гуся выпустили в естественную среду обитания — он прошел реабилитацию и вновь может летать и плавать. Ранее петербуржец спас дикую сову, потерявшую сознание в центре города из-за шока. Тогда орнитологи недоумевали, ак не приспособленное к жизни вместе с человеком создание оказалось на улице.