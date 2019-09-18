Синоптики пообещали петербуржцам мокрый снег в конце рабочей недели

В ближайшую пятницу, 20 сентября, в Петербурге окончательно обоснуется осенняя погода, принеся с собой ухудшение метеорологический условий в регионе. Синоптики обещают горожанам мокрый снег, в то время как температура воздуха ночью упадет до нуля градусов.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», завтра, 19 сентября, ожидается облачная с прояснениями погода, местами кратковременные дожди. Температура воздуха ночью составит от 1 до 6 градусов тепла, днем — от 6 до 11 со знаком плюс.

А вот в пятницу, 20 сентября, синоптики прогнозируют первый мокрый снег — в отдельных регионах ночью и утром. Температура воздуха ночью опустится до нуля градусов, местами возможны заморозки до -3. Днем воздух прогреется до 5…10 градусов со знаком плюс. Суббота в Петербурге начнется с небольших дождей, днем синоптики прогнозируют от +5 до +10 градусов.

Напомним, ранее главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал, когда в город придут первые заморозки. Жителям Ленобласти придется говориться к похолоданию раньше горожан. Понижение температуры до минусовых показателей начнется уже 18 сентября и продержится, по предварительному прогнозу, до 21 сентября.

До конца недели в Петербурге сохранится холодная и дождливая погода. Всему виной череда циклонов, которые надвигаются на город с Норвежского моря. 15 сентября затворы комплекса защитных сооружений Петербурга закрыли из-за угрозы наводнения, а в небе над над Финском заливом даже видели водяной смерч (явление, характерное для тропических широт!).

Пока город переходит в осенний режим, напомним о температурных рекордах, которые были зафиксированы в Петербурге ранее. 31 июля Петербург установил новый температурный антирекорд — так холодно в городе не было с 1894 года. 29 августа Петербург повторил температурный рекорд 1944 года, а вторник, 11 сентября, стал самым жарким днем — впервые за 136 лет!