Центр «Антон тут рядом» открывает на Невском проспекте творческое пространство для людей с аутизмом

Единственный в России центр социальной абилитации, обучения и творчества для взрослых людей с аутизмом «Антон тут рядом» открывает на Невском проспекте творческую площадку. Пространство расположится на площади в 350 квадратных метров — в нем откроются мастерские по керамике, столярному делу, переплету и шелкографии.

Также появится отдельное помещение для компьютерной мастерской, где студенты смогут получить прикладные навыки работы с ПК, необходимые для обучения и работы. А еще откроется просторная кухня, где подопечные научатся готовить и получат навыки самостоятельности — например, составлять список продуктов, ходить в магазин и планировать бюджет.

Теперь, благодаря появлению творческого пространства, подопечные центра «Антон тут рядом», взрослые люди с аутизмом, продолжат создавать уникальную продукцию — чашки, сумки, подушки, зеркала, блокноты и другое, в специально организованном для этого месте.

Площадка станет местом проведения творческих проектов — театральных, музыкальных и анимационных. Там будут проходить регулярные репетиции и занятия с участием профессиональных актеров, музыкантов и художников. В планах также поставить на регулярное проведение мастер-классы, концерты, лекции, ярмарки, выставки и представления.

Планируемая дата открытия творческого пространства для людей с аутизмом — 14 октября. Однако для того, чтобы это случилось вовремя, необходимы дополнительные средства. В настоящий момент центр «Антон тут рядом» организовал краудфайндинговый сбор — помочь запуску проекта можно на сайте центра.

«Представьте, что в городе появилось место, где вы можете участвовать в творческих мастер-классах, театральных постановках, музыкальных репетициях. Где вас принимают любым, а вы принимаете окружающих. Без осуждения и предрассудков. Место, где разные люди — с особенностями поведения и коммуникации, с любыми другими особенностями, или без того, что принято считать особенностями, — учатся друг у друга и открывают новый мир», — рассказывают в центре.

Напомним, о том, что центр «Антон тут рядом» открывает новое пространство на Невском проспекте, стало известно в июле 2019 года. Тогда волонтеры приступили к ремонту помещения самостоятельно — сняли обои, демонтировали старый пол и кафель. Кроме того, в связи с грядущим открытием и расширением, в центр приглашают новых волонтеров.