В Петербурге стартует 20-километровый велоквест об истории велосипедного движения

Уже в эту субботу, 21 сентября, в Петербурге стартует 20-километровый велоквест «История велосипедного Петербурга». Участникам расскажут о появлении двухколесного средства передвижения, о том, кто ввел моду на «железных коней» и раскроют локации, в которых проводились первые соревнования для велосипедистов.

В рамках велоквеста петербуржцы отправятся в историческое путешествие, по ходу которого узнают, как велосипед становился важной частью жизни города и городской транспортной инфраструктуры — начиная с XIX века. Участниках предстоит преодолеть 20-километровый маршрут на собственных или прокатных велосипедах, трассировка которого будет проложена через Центральный и Адмиралтейский районы.

Участие в велоквесте «История велосипедного Петербурга» бесплатно по предварительной регистрации, а главным призом станет сертификат номиналом 15 тысяч рублей на приобретение нового велосипеда. Старт дадут 21 сентября в 11:00 на Пионерской площади.

Напомним, 20 сентября по всему миру стартует неделя климатических протестов — миллионы людей в эти дни выйдут на улицы, чтобы потребовать более активных мер по борьбе с изменением климата. В рамках петербургской части экопротестов пройдут лекции на темы изменения климата и роли городского транспорта, а также вместе с горожанами обсудят велосипедизацию Петербурга.