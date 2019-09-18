Прицеп-отель «съехал» с Маяковской. Хозяин сдавал его в аренду для любых целей «в рамках закона»

Золотой прицеп-отель «съехал» с Маяковской. Около недели видовые апартаменты были припаркованы на углу улицы Маяковского и Невского проспекта и сдавались в почасовую аренду для любых целей «в рамках закона».

Прицеп появился на улице Маяковского на прошлой неделе — первые упоминания о нем появились вечером 14 сентября. Однако в центре города он стоял около трех недель. Как рассказал «Фонтанке» хозяин видовых апартаментов Иван, спрос был невысоким, но люди интересовались. «Прицеп стоит в центре уже три недели, претензий к нам нет. Пока смотрим, как люди реагируют, есть ли спрос. У меня одна турфирма уже выясняет, можно ли разместить там на ночь пару москвичей», — поделился с изданием владелец 16 сентября.

В золотом прицепе можно было делать все, что угодно, но «в рамках закона»: сидеть, лежать, есть и пить то, что принесли с собой — в любом составе. В помещении был проведен свет, установлен кондиционер и два финских кожаных дивана, при желании арендующего хозяин мог обеспечить прицеп всем необходимым. «Если у вас особые пожелания — сделаем все, что вам нужно: сервировку, посуду, музыку дополнительно. Любой каприз постараемся выполнить. Вы говорите, какой у вас бюджет, и мы обсуждаем, что мы можем под этот бюджет сделать», — рассказывал хозяин «отеля».

С точки зрения закона человек, арендующий такой отель, считался съемщиком транспортного средства — постояльцам предлагалось заключить соответствующий договор перед тем, как въехать в апартаменты. «Средство транспортное, арендовано по всем правилам, а ехать на нем куда-то или стоять — это уже ваше личное дело. Запираетесь изнутри — все, вы в домике. Злодей тот, кто попытается вломиться, а вы — порядочный арендатор», — поделился Иван.

Однако интересным ноу-хау, несмотря на законность, заинтересовались в администрации Центрального района. Чиновники отправили запрос в ГИБДД с просьбой проверить, по правилам ли припаркован отель на колеса. Во избежании проблем хозяин решил отогнать его самостоятельно. «Я вчера (16 сентября — прим. ред.) его убрал. Администрация недовольна — я на рожон не лезу», — отметил владелец.