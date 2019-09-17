Пожарные ищут новый дом для котенка, спасенного из-под завалов сгоревшей церковно-приходской школы

Вчера, 16 сентября, в 21:59 на пульт дежурного 121 пожарной части поступил сигнал о пожаре — в Новой Ладоге горело здание церковно-приходской школы 1895 года постройки. На ликвидацию возгорания оперативно выехали две автоцистерны. Однако спасать пришлось не только деревянное историческое здание — все это время под завалами мяукал котенок.

Старший инспектор отдела надзорной деятельность и профилактической работы Волховского района Ян Царегородцев услышал мяуканье под завалами в ходе осмотра места пожара. О подающем признаки жизни котенке он сообщил начальнику караула 121 пожарной части Андрею Салтыкову, после чего меры по поиску и спасению животного были незамедлительно приняты.

Испуганный котенок был вызволен из-под завалов через несколько минут. В настоящее время он находится в ветеринарной клинике в городе Волхове под присмотром специалистов. Теперь спасатели ищут для котенка любящих хозяев. «Сердце стучит от радости, что у нас живут такие сердечные и небезразличные люди! Котенка нужно брать себе, он принесет удачу!», — реагируют петербуржцы на спасение пушистика.

Напомним, утром 14 июня в приюте для бездомных животных «Брошенный ангел» на Кожевенной линии, 1 произошло возгорание. Пожар развернулся на площади в 20 квадратных метров — в этот момент в здании находилось около 300 кошек и 7 собак. Тогда спасателям удалось эвакуировать всех четвероногих постояльцев. А в начале июля сотрудники «Метростроя» искали новых хозяев для кошачьего семейства, которое поселилось неподалеку от строящейся станции метрополитена.

Еще одна история спасения произошла в конце июля. «Маленький черный негодник» заставил побегать петербургских автомобилистов. Водители, спокойно ожидающие «зеленого» сигнала светофора, дружно кинулись спасать котенка, выбежавшего на проезжую часть. Говорят, не повезет? Мы так не думаем!