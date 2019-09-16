Видео дня: в небе над Финским заливом прошел водяной смерч

«Ждем дожди с корюшкой», «Главное, чтобы мельками не моросило», «Прошел так быстро, как пролетели выходные», «Был на Черном море, там от неба до воды крутился. А этот маленький совсем», — реагируют в социальных сетях петербуржцы. В комментариях также отметили, что неподалеку видели и второй смерч — двойной.

Водяной смерч — воронкообразный вихрь воздуха и воды, образующийся над поверхностью большого водоема и соединенный с кучевыми облаками. По своей природе явление, которое чаще встречается в тропических широтах, подобно обычному смерчу, однако его размеры, скорость движения и продолжительность «жизни» гораздо меньше, чем у обыкновенного — водяной может идти от 15 до 30 минут.

Напомним, вечером 12 августа петербуржцы готовились загадывать желания во время метеоритного дождя, однако вместо романтичного звездопада наблюдали другое природное явление (не менее романтичное, если ты Элли!). В небе над федеральной трассой «Сортавала» в Ленобласти пронеслось торнадо.

Самым богатым на необычные природные явления месяцем в 2019 году стал июль. Так, в городе были замечены редкие «вымеобразные» облака, характерные для тропических широт и образующиеся вместе с тропическими циклонами. Позже перед портом Бронка были замечены медузообразные облака. Фотографиями петербуржцы поделились в социальных сетях, чем запустили нелегкий спор — озоновые это дыры, фотошоп или взвод НЛО? А еще Лахта Центр показал, как собираются дождевые тучи в небе над Петербургом (на высоте 360 метров!).