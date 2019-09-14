В воскресенье ожидаются дожди и сильный порывистый ветер

Осень в Петербурге дает о себе знать: в это воскресенье синоптики обещают дожди и сильный порывистый ветер, а похолодание продолжится.

Согласно прогнозу метеорологов из Северо-Западного УГМС, в ночь на воскресенье будет облачно с прояснениями, местами будет лить кратковременный дождь. Днём же дождь и вовсе может перейти в ливень. Кроме того, синоптики предупреждают о юго-западном ветре 7-12 м/с с порывами до 17 м/с. Ночью в Петербурге будет не выше +7...+9 градусов, а днем обещают +12...+14 градусов.