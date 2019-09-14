В воскресенье ожидаются дожди и сильный порывистый ветер
Осень в Петербурге дает о себе знать: в это воскресенье синоптики обещают дожди и сильный порывистый ветер, а похолодание продолжится.
Согласно прогнозу метеорологов из Северо-Западного УГМС, в ночь на воскресенье будет облачно с прояснениями, местами будет лить кратковременный дождь. Днём же дождь и вовсе может перейти в ливень. Кроме того, синоптики предупреждают о юго-западном ветре 7-12 м/с с порывами до 17 м/с. Ночью в Петербурге будет не выше +7...+9 градусов, а днем обещают +12...+14 градусов.
Напомним, что в Петербурге начнется периодическое протапливание с 16 сентября. Первым делом тепло подадут в детские сады и школы, больницы и поликлиники, а утеплением многоквартирных жилых домов займутся управляющие компании.
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