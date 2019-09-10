Отец младенца, которого ВИЧ-положительная петербурженка кормила грудью, требует прав на опекунство ребенка

Мужчина являлся гражданским мужем обвиняемой, с которым она прожила вместе более трех лет. Сейчас его отцовство уже восстановлено. «Против этого не возражали органы опеки, теперь будет решаться вопрос о передаче ему малыша на воспитание. Моя подзащитная выступает в данном процессе в качестве третьего лица, и мы поддерживаем передачу ребенка отцу», — рассказала адвокат матери младенца Ольга Кривонос.

Заседание по иску мужчины с требованием передачи прав на опекунство назначено на 13 сентября. Ребенок продолжит находится в детском доме до вынесения судебного решения.

Напомним, органы опеки требуют лишить родительских прав ВИЧ-инфицированную петербурженку, которая отказалась от лечения и кормила ребенка грудью. Как утверждает адвокат матери, постановление о изъятии ребенка было вынесено на следующий день после его рождения. В случае, если суд примет положительное решение по иску, петербурженке грозит до 1 года тюремного заключения.

По словам адвоката обвиняемой, «ребенок был желанным, беременность запланированной». После того, как ребенка передали в органы опеки, молодая мать «осознала свое заблуждение». «Сейчас она встала на учет, начала прием терапии, обратилась за психологической помощью. Она понимает и осознает, что терапия необходима пожизненно, что ребенок должен состоять на учете в СПИД-центре. При этом сейчас ребенок здоров, ВИЧ у него не выявлен», — рассказала она.