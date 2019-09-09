Петербуржцы смогут узнать о правилах перевозки домашних животных в режиме онлайн

Петербуржцы и жители Ленинградской области смогут узнать о правилах перевозки домашних животных в режиме онлайн. Для этого на базе Россельхознадзора разработано специальное приложение — с помощью сервиса можно заранее получить информацию о необходимых прививках, обработках и сопроводительных документах.

Сервис «Перевозка собак и кошек» позволяет заранее узнать всю необходимую информацию о ветеринарных сопроводительных документах, которые владельцу домашнего питомца нужно оформить для ввоза животного на территорию России, перемещение по стране или вывоз за рубеж. Также можно узнать о необходимых прививках и обработках, без которых кошку или собаку не допустят до перевозки.

В Россельхознадзоре отмечают, что функционал сервиса также позволяет записаться на оформление документов с помощью электронной очереди — на конкретное время в любое удобное подразделение ведомства. «Онлайн-инструмент позволит владельцам домашних животных получить ответы на актуальные вопросы о перемещении питомцев, а также ускорить процесс получения международных ветеринарных сопроводительных документов на домашних питомцев (собак и кошек), заблаговременно отправив отсканированный ветеринарный паспорт специалистам», — говорится в сообщении.

Напомним, за собаками и кошками из петербургских приютов для бездомных животных теперь можно ухаживать в режими онлайн. Петербург стал участником социального проекта Teddy Food, направленного на решение проблемы прозрачности — с помощью него можно убедиться, что животное существует, с ним хорошо обходятся, а также содержат в надлежащих условиях. А еще в Петербурге и еще 17 городах России можно записать кошку на бесплатный осмотр у ветеринара.