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В Петербурге откроется школа современных танцев LEVEL DANCE

8 сентября в 17:00 состоится официальное открытие школы танцев LEVEL DANCE по адресу наб. Крюкова канала, 6. Вечером организаторы покажут презентацию танцевальных направлений (vogue, fem hop и другие), а также гости смогут попробовать занятия в новой студии, пообщаться с преподавателями и поучаствовать в бесплатной лотерее. Полную программу можно найти здесь.

  • Фото: школа танцев LEVEL DANCE

В танцевальной студии можно будет не только научиться профессиональным танцам с нуля, но и посетить классы по йоге и стретчингу. Будущим ученикам обещают индивидуальный подход и высокий уровень комфорта.

Вход на открытие свободный, однако необходимо предварительно записаться по телефону. Количество мест ограничено.


 


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Комментарии (1)

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  • Ранас-Раисович Нафиков 7 сент., 2019
    китайка там стоит, пальцы как ноги раздвигает

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