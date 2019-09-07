В Петербурге откроется школа современных танцев LEVEL DANCE

8 сентября в 17:00 состоится официальное открытие школы танцев LEVEL DANCE по адресу наб. Крюкова канала, 6. Вечером организаторы покажут презентацию танцевальных направлений (vogue, fem hop и другие), а также гости смогут попробовать занятия в новой студии, пообщаться с преподавателями и поучаствовать в бесплатной лотерее. Полную программу можно найти здесь.

Фото: школа танцев LEVEL DANCE

В танцевальной студии можно будет не только научиться профессиональным танцам с нуля, но и посетить классы по йоге и стретчингу. Будущим ученикам обещают индивидуальный подход и высокий уровень комфорта.