«Безопасность жителей важнее»: пассажиров не пустили на станции «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары»

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов прервал открытие станций «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары». Торжественная церемония разрезания ленты так и не состоялась. «Я принял решение продолжать тестовый режим метро, довести все необходимые системы. Безопасность жителей важнее», — сказал он.

Как передает корреспондент «Собака.ru» с места событий, первые гости станции «Шушары» ждали около часа, когда традиционная лента будет разрезана — однако этого не произошло. Приехавший на церемонию открытия врио губернатора Александр Беглов перенес запуск станций в целях безопасности пассажиров — хотя они «готовы и работают в тестовом режиме».

«Все три станции готовы и работают в тестовом режиме. Огромное вам спасибо, много чего сделали. Хорошо поработали. И персонал метро тоже отработал хорошо. Все сделано для того, чтобы в штатной ситуации метро работало безопасно. Однако во внештатной ситуации могут быть проблемы. Я принял решение продолжать тестовый режим метро, довести все необходимые системы. Безопасность жителей важнее. Будем работать без пассажиров», — заявил он.

На сегодняшний день открыта только выставка героям-пожарным — и попасть туда могут только журналисты. «У нас есть возможность открыть выставку героям-пожарным на «Проспекте Славы», поэтому можно прокатиться. Уверяю вас, это абсолютно для нас всех безопасно», — добавил Беглов.