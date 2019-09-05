«Безопасность жителей важнее»: пассажиров не пустили на станции «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары»
Врио губернатора Петербурга Александр Беглов прервал открытие станций «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары». Торжественная церемония разрезания ленты так и не состоялась. «Я принял решение продолжать тестовый режим метро, довести все необходимые системы. Безопасность жителей важнее», — сказал он.
Как передает корреспондент «Собака.ru» с места событий, первые гости станции «Шушары» ждали около часа, когда традиционная лента будет разрезана — однако этого не произошло. Приехавший на церемонию открытия врио губернатора Александр Беглов перенес запуск станций в целях безопасности пассажиров — хотя они «готовы и работают в тестовом режиме».
«Все три станции готовы и работают в тестовом режиме. Огромное вам спасибо, много чего сделали. Хорошо поработали. И персонал метро тоже отработал хорошо. Все сделано для того, чтобы в штатной ситуации метро работало безопасно. Однако во внештатной ситуации могут быть проблемы. Я принял решение продолжать тестовый режим метро, довести все необходимые системы. Безопасность жителей важнее. Будем работать без пассажиров», — заявил он.
На сегодняшний день открыта только выставка героям-пожарным — и попасть туда могут только журналисты. «У нас есть возможность открыть выставку героям-пожарным на «Проспекте Славы», поэтому можно прокатиться. Уверяю вас, это абсолютно для нас всех безопасно», — добавил Беглов.
Три новые станции «Проспект Славы», «Дунайская», «Шушары» обещали открыть 5 сентября. Торжественная церемония намечена в 11:00. В пресс-службе администрации пишут о стопроцентной готовности станций: отделочные работы закончены, смонтированы все инженерные системы, противопожарная система и освещение. Тогда же в кассах появятся коллекционные жетоны «Подорожник»-брелок — в расцветке и с изображениями нового участка Фрунзенского радиуса.
Напомним, ранее врио губернатора Петербурга Александр Беглов заявил о переносе сроков сдачи трех новых станций метрополитена «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары» — их обещали открыть к началу учебного года, 1 сентября. В октябре 2018 года «Метрострой» не выполнил план по строительству станций — он был готов всего на 22,4%. Тогда открытие новых станций было перенесено на май 2019. В январе стало известно, что правительство Петербурга расторгает контракты на строительство станций метрополитена с ОАО «Метрострой».
Однако позже плановый срок сдачи станций «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары» перенесли на конец 2019 года — тогда для врио губернатора Петербурга Александра Беглова ввод в эксплуатацию станций стал первостепенной задачей. 1 августа «Метрострой» показал, как выглядят станции «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары» за месяц до открытия — там проводили монтажные работы и уже тогда занялись благоустройством прилегающих к вестибюлю территории.
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