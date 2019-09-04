В Петербурге появится единая социальная справочная служба

До конца года в Петербурге будет создана единая социальная справочная служба. В настоящее время исполнительные органы, государственные фонды и общественные организации имеют самостоятельные службы — с появлением единой петербуржцы смогут получать информацию по принципу «одного звонка».

За одно обращение в единую социальную справочную службу петербуржец сможет получить «исчерпывающую консультацию», записаться на прием в орган социальной защиты или вызвать специалиста на дом — в рамках одного обращения. При необходимости оператор также перенаправит звонок на компетентного специалиста в другую организацию или учреждение.

Напомним, правительство России внесло на рассмотрение в Госдуму законопроект о создании «единого федерального информационного ресурса, содержащего сведения о населении» страны. По мнению чиновников, подобная база позволит сократить сроки получения госуслуг, а также повысить их качество. Кроме того, в России перестанут выдавать бумажные паспорта, планируют запустить эксплуатацию электронных виз и дипломов — по мнению инициаторов проекта, это позволит бороться с поддельными документами о высшем образовании.

Ранее в Смольном заявили о необходимости ужесточить ответственность за плохую уборку улиц и общественных пространств Петербурга. В качестве наказания предлагается ввести «реальные штрафы» за выброс мусора в неположенном месте, а также усилить административный контроль за общественными территориями. А еще петербурженки начнут получать выплаты за обучение во время декретного отпуска — отдельным направлением развития станет профилактика социального неблагополучия и оказание помощи женщинам, пострадавшим от насилия.