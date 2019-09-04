Возле Белоострова открылась новая развязка ЗСД

Теперь жители Сертолово, Песочного и Левашово могут воспользоваться более удобным выездом на ЗСД, нежели перегруженным маршрутом через Выборгское шоссе — это сократит время проезда до центра Петербурга на 30 минут. Для тех, кто уже сейчас использует ЗСД, протяженность поездки сократится на 12 километров. Кроме того, развязка откроет перспективы развития промышленной зоны «Белоостров», площадь которой составляет 182 гектара.

«Благодаря новой развязке с ЗСД будут созданы дополнительные транспортные связи с уникальным кластером здравоохранения в поселке Песочный. Организация дополнительных съездов ЗСД позволит снять транспортную нагрузку с Выборгского шоссе в местах пересечения с Горским шоссе, Приозерским шоссе и Песочным шоссе», — говорят в компании «Магистраль северной столицы».

Напомним, ранее петербуржцы посчитали, сколько людей пострадает от строительства Широтной магистрали скоростного движения (ВСД) — полученные данные положили на интерактивную карту. Например, если дорогу проложат вдоль улицы Кржижановского, то число жителей увеличится до 37 900 человек. Всего эти люди будут жить в 350 метрах от оси ВСД. А первые проектные документации магистрали появились летом прошлого года.