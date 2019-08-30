Появился виртуальный тур по Музею Набокова на Большой Морской

Санкт-Петербургский государственный университет запустил виртуальный тур по Музею Владимира Набокова на Большой Морской улице . Теперь в любое время «посетителям» будет доступна его экспозиция — коллекция бабочек писателя (единственная в России!), рабочие карточки, первые издания и другие экспонаты.

Музей обладает ценной коллекцией личных вещей писателя — в нем хранятся карандаши, рабочие карточки с рукописями, пенсне, игра «Скрэббл», пиджак, куртка, ботинки и сачок для ловли бабочек. Также в экспозиции представлена коллекция первых изданий произведений Набокова, в том числе с автографами писателя, и единственная в России коллекция бабочек, собранная им самим.

«Виртуальный тур — это неотъемлемая часть любого современного музея. Во-первых, его посетители смогут ознакомиться с коллекцией, а потом заинтересоваться и прийти посмотреть на интерьеры дома Набоковых. Во-вторых, это важный проект для иностранцев и всех тех, кто не живет в Петербурге, а значит — не может приехать в музей, чтобы увидеть экспонаты вживую», — рассказал директор музея, писатель Андрей Аствацатуров.

Виртуальный тур запущен в рамках празднования 120-летия со дня рождения Владимира Набокова. К памятной дате в музее-усадьбе «Рождествено» под Гатчиной также представили экспозицию из собрания петербургского музея писателя. В новой экспозиции покажут несколько личных вещей Владимира Набокова — пиджак и ботинки, пенсне с футляром, сачок и карандаши. Основу выставки составит 16 русско и англоязычных романов писателя, а также автобиографический роман «Другие берега», фотографии из личных архивов, первые издания и самиздат. А еще коллекцию личных вещей Владимира Набокова из фонда писателя в Швейцарии передадут в музеи Петербурга.