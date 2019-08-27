В Приморском районе благоустроили бульвар на Долгоозерной улице

Бульвар на Долгоозерной улице в Приморском районе Петербурга благоустроили. На участке от Планерной улицы до проспекта Королева замостили дорожки, привели в порядок газоны и установили 22 садовых дивана.

Садовники также полностью обновили оборудование на детской площадке — там уложили мягкое покрытие. Украшением обновленного бульвара на Долгоозерной улице стал яркий цветник в центре и 22 садовых дивана для комфортного отдыха горожан — они станут одними из 900 скамеек, которые будут установлены в скверах и парках Петербурга в этом году.

«Всего в этом году в садах и парках будет установлено более 900 новых скамеек и диванов. Для сравнения: в прошлом году эта цифра составляла 250. Благоустраивая объекты, мы в первую очередь ориентируемся на предложения и пожелания жителей. Установка садовой мебели — один из самых актуальных вопросов», — отметил председатель комитета по благоустройству Владимир Рублевский.

Напомним, ранее благоустроенный по проекту петербурженки сквер на Мытнинской открылся после ремонта. На месте пустырей и стихийных свалок в Петербурге появятся пространства для отдыха горожан. Ранее эксперты заявили, что общественные пространства благоустроят Петербург и решат проблему несанкционированных свалок. На эти цели в 2019 году расходы возрастут в два раза — из городского бюджета выделено 4 миллиарда рублей.

В процессе — благоустройство набережной реки Оккервиль. Новое общественное пространство представит собой зоны для прогулок и отдыха — появится даже коллективная площадка для барбекю. Кроме того, благоустройство Ивановского карьера в Петербурге завершат к сентябрю 2019 года, петербургские дизайнеры разработали концепцию благоустройства пляжей вдоль Суздальских озер, а сквер на Торжковской улице в Приморском районе открыли после капитального ремонта.