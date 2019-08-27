Градозащитники приостановили замену исторических дверей на Петроградской

Этим летом в Петербурге проводится масштабная реконструкция Большого проспекта Петроградской стороны, в рамках которой проводилась замена парадных дверей. Однако работам подверглись не только железные новоделы 90-х — избавляться начали и от исторических деревянных входных групп. Жители Петроградской начали борьбу за их сохранность — и вчера, 26 августа, градозащитникам удалось приостановить процесс.

Петербуржцы создали рабочую группу по вопросу сохранности исторических деревянных дверей. В нее вошел депутат ЗакСа, несколько членов петербургского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, юристы, историки мебели и представители фонда сохранения исторического наследия «Внимание», учрежденного блогером и урбанистом Ильей Варламовым.

Встреча проводилась при участии представителей компании «Дормост», осуществляющей работы по замене дверей. На обсуждение были вынесены два вопроса — ремонт пяти исторических входных групп и принятие решения по дверям-новоделам, «вид которых не соответствует архитектурным стилям фасадов».

«Изначально подрядчик представлял себя благодетелем, подарок которого не принимают неблагодарные фрики. Но нам удалось пройти полосу взаимных упреков и остановиться на том, что есть две проблемы: ремонт снятых старых исторических дверей (5 штук) и принятие решения по новым дверям, вид которых не соответствует архитектурным стилям фасадов. На сегодня все работы по дверям остановлены, а должны были вестись еще много где», — сообщила член рабочей группы, историк мебели Янина Парунова, подытожив, что на сегодняшний день работы по замене дверей приостановлены.

Напомним, в середине августа с двух домов на Большом проспекте Петроградской стороны пропали исторические резные двери, выполненные из дерева. Объявление о замене входных групп в рамах проекта «по благоустройству улиц исторического центра» Петербурга появилось спустя сутки после пропажи без обозначенной даты проведения монтажных работ. Петербуржцы приняли решение искать двери самостоятельно. Позже двери заменили в парадных доходного дома Алюшинского на Большом проспекте П.С., 69.