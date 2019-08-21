В пяти петербургских парках до конца года появится бесплатный Wi-Fi

Еще в пяти петербургских парках появится бесплатный Wi-Fi. Реализовать проект планируется до конца года при поддержке операторов, выигравших соответствующие аукционы.

Сейчас бесплатный Wi-Fi можно «словить» на территории всего городского центра, 13 мостах, на всех станциях метрополитена и зонах, задействованных во время Чемпионата мира по футболу, который прошел в Петербурге в 2018 году.

До конца года беспроводной интернет появится еще в пяти зеленых зонах — парке Героев-пожарных на Южном шоссе во Фрунзенском районе, сквере Героев-Ижорцев на улице Братьев Радченко в Колпине, в сквере городов-партнеров Петербурга и Инчхона в Кронштадте и колпинском Парке культуры и отдыха на острове Чухонка.

«Отмечу, что город не несет затрат на проектирование, строительство, запуск и эксплуатацию зон беспроводного интернета, а получает уже готовые участки от операторов связи, выигравших аукционы», — добавил председатель Комитета по информатизации и связи Денис Чамара.

Напомним, ранее стало известно, что петербургские фонари планируют оборудовать передатчиками сетей пятого поколения мобильной связи — «Ленсвет» должен будет рассмотреть возможность размещения на опорах уличного освещения датчиков, что может стать стимулом для более эффективной работы связи. А 5 июня из Петербурга был совершен первый в России звонок через сеть 5G.