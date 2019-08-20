В парадных доходного дома Алюшинского, охраняемого КГИОП, исторические деревянные двери заменили на копии

На Петроградской вновь демонтировали исторические деревянные двери — на этот раз в парадных доходного дома Алюшинского на Большом проспекте П.С., 69. В 2001 году здание было внесено Комитетом по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры в список охранных объектов, однако сейчас в документах ведомства согласование на проведение работ не обнаружено.

Согласование работ в подобных зданиях обычно находится в открытом доступе, однако соответствующей экспертизы на замену входной группы по данному адресу в документах КГИОПа не обнаружено. Как предполагают члены фонда сохранения исторического наследия «Внимание», организованного блогером и урбанистом Ильей Варламовым, работы проводились незаконно.

Рисунок новых дверей отличается от исторических — на них нет остекления, добавлена верхняя филенка, которая ранее находилась внизу, а также заметно общее скругление форм. «Конечно, исторические двери были в плохом состоянии, но это не значит, что их нужно было полностью менять. Двери дома Алюшинского требовали бережной реставрации. Входная группа была весьма крепкой, но даже если бы какие-то ее части оказались сгнившими, то реставраторам следовало бы изготовить точные копии с повторением всех размеров и форм, и дополнить ими оригинальную дверь», — констатируют в фонде.