В парадных доходного дома Алюшинского, охраняемого КГИОП, исторические деревянные двери заменили на копии
На Петроградской вновь демонтировали исторические деревянные двери — на этот раз в парадных доходного дома Алюшинского на Большом проспекте П.С., 69. В 2001 году здание было внесено Комитетом по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры в список охранных объектов, однако сейчас в документах ведомства согласование на проведение работ не обнаружено.
Согласование работ в подобных зданиях обычно находится в открытом доступе, однако соответствующей экспертизы на замену входной группы по данному адресу в документах КГИОПа не обнаружено. Как предполагают члены фонда сохранения исторического наследия «Внимание», организованного блогером и урбанистом Ильей Варламовым, работы проводились незаконно.
Рисунок новых дверей отличается от исторических — на них нет остекления, добавлена верхняя филенка, которая ранее находилась внизу, а также заметно общее скругление форм. «Конечно, исторические двери были в плохом состоянии, но это не значит, что их нужно было полностью менять. Двери дома Алюшинского требовали бережной реставрации. Входная группа была весьма крепкой, но даже если бы какие-то ее части оказались сгнившими, то реставраторам следовало бы изготовить точные копии с повторением всех размеров и форм, и дополнить ими оригинальную дверь», — констатируют в фонде.
Во время установки новых входных групп рабочие разбили историческую напольную плитку — ее забрала к себе жительница дома в надежде восстановить в будущем. Старые двери также были оставлены в парадной — петербуржцы планируют отреставрировать их за свой счет. Сейчас градозащитники готовят обращение в КГИОП и другие охранные органы с целью выяснить причины ремонта.
Напомним, ранее с двух домов №63 и №33А на Большом проспекте Петроградской стороны пропали исторические резные двери, выполненные из дерева. Объявление о замене входных групп в рамах проекта «по благоустройству улиц исторического центра» Петербурга появилось спустя сутки после пропажи без обозначенной даты проведения монтажных работ. Петербуржцы приняли решение искать двери самостоятельно. «Вчера же занимались поисками места, куда увезли двери. Было много чудесного и неожиданного прежде, чем мы нашли их в Жилкомсервисе».
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