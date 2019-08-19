В Центральном районе Петербурга появились эко-боксы, куда можно сдать отработанные картриджи для принтеров. Блоки с красной относятся к опасным отходам, поэтому не должны попадать на свалки вместе с бытовым мусором. В рамках нового проекта их будут восстанавливать, после чего обновленные картриджи передадут в социальные учреждения на безвозмездной основе.

Экологический благотворительный проект запустила компания-оператор печати «Венета систем» — за годы работы они восстановили более 1,5 миллионов картриджей, что эквивалентно 4800 кубометрам отходов. Переданные при помощи новых эко-боксов блоки для принтера также будут подвергаться восстановлению, а те, что не удастся обновить, разберут на пластик и металл для дальнейшей утилизации.

Восстановленные картриджи передадут в различные социальные учреждения Петербурга на безвозмездной основе. Сдать картриджи можно по адресу: 1-я Советская улица, 6, второй подъезд и Лиговский проспект, 74, лофт-проект «Этажи», второй этаж.

Напомним, ранее в «МЕГА Парнас» открылся единый пункт для раздельного сбора отходов. Также Петербурге запретили запускать воздушные шары на выпускных, а полигоны для бытового мусора в Ленинградской области исчерпаны на 95%. А еще на акциях петербургского экологического движения «РазДельный Сбор» перестанут принимать стекло, макулатуру и пластик с маркировкой PET/1.

Чтобы выяснить, сколько мусора остается от одного человека, корреспондентка «Собака.ru» Софья Зима решила провести эксперимент: месяц она собирала дома все упаковки и бутылки от купленных товаров. В результате она создала фотопроект, на котором весь накопленный мусор постепенно поглощает ее, а теперь рассказывает о своем опыте.