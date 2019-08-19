На Каменном острове в Петербурге, на 2-ой Березовой аллее, 32, завершилась реставрация дачи Гаусвальд — особняка, возведенного в 1898 году по проекту архитекторов Владимира Чагина и Василия Шене и ставшего в начале 1980-х декорациями для съемок телевизионного сериала «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» с Василием Ливановым в главной роли.

В июле 2018 года, во время проведения работ, реставраторы обнаружили исторические деревянные элементы, выкрашенные в оливковый цвет, благодаря чему фасад дачи Гаусвальд предстал перед петербуржцами в аналогичных оттенках. Территорию вокруг особняка также благоустроили — подрезали зелень и установили забор.

«Долгие годы знаменитый особняк в стиле деревянный модерн ветшал. В 2010-х дачу чуть было не снесли, поскольку решили, что восстановить ее невозможно. Якобы грибок сожрал все перекрытия и нет смысла надеяться на восстановление», — пишет петербургский блогер Евгений Мироненко. Однако в сентябре 2017 году КГИОП официально объявил, что «основной объем сруба, то есть 70-75 %, может быть сохранен», после чего в октябре того же года началась реставрация здания.

Двухэтажное здание дачи Гаусвальд имеет высокий каменный цоколь, деревянное и частично кирпичное строение сложной объемно-пространственной композиции. Особняк считается первым в России, выполненным в стиле модерн, прототипом которого послужила архитектура английских коттеджей.

В начале 1980-х дача стала декорациями к съемкам фильма «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», главные роли в котором исполнили Василий Ливанов и Виталий Соломин — здание выступило в качестве дома Ирэн Адлер. Также особняк использовался при съемках фильмов «Дон Сезар де Базан», «Летучая мышь», «Марица», «Без семьи».

Напомним, во время подготовки к реставрации в интерьере особняка была снята обшивка — практически вся советского периода. Все аварийные участки внутри здания были огорожены, специалисты разобрали завалы рухнувших перекрытий. «Мы сверялись со сметой 1898 года, где было указано, из чего сделано здание. Нашли старинный линолеум, образцы обоев, фрагменты изразцов печи. Трепет вызывают найденные документы периода блокады Ленинграда: письма, отчеты, тексты патриотических военных песен», — отметил тогда руководитель проекта Владислав Сысоев.