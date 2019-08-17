В Петербурге запретят рекламу на общественном транспорте
Больше никакой назойливой рекламы на общественных транспортах! Соответствующий регламент, запрещающий размещение рекламной информации на внешних бортах автобусов, трамваев и троллейбусов, разработал Комитет по транспорту, пишет «Фонтанка.ру».
Кроме того, в документе прописаны требования к шрифтам, внешнему виду, текстам, размерам и расположению любой информации в салоне общественного транспорта и снаружи. Теперь для размещения праздничных или информационных стикеров, изображений и наклеек на внешние борта автобуса или трамвая необходимо согласование с СПб ГКУ «Организатор перевозок». При этом реклама в салоне может появиться исключительно на правом борту по ходу следования, над окнами.
Напомним, что изменения могут произойти и в деятельности такси: власти планируют запретить работать таксистами иностранцам, не имеющих российских прав, а также бывшим осужденным за особо тяжкие преступления и лицам, которые лишились прав в течение года. Помимо этого, предложено урегулировать рыночные тарифы по методике Минтранса, проводить аттестацию водителей на знание города и следить за режимом труда и отдыха с помощью тахографов.
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