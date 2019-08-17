В Петербурге запретят рекламу на общественном транспорте

Больше никакой назойливой рекламы на общественных транспортах! Соответствующий регламент, запрещающий размещение рекламной информации на внешних бортах автобусов, трамваев и троллейбусов, разработал Комитет по транспорту, пишет «Фонтанка.ру».

Кроме того, в документе прописаны требования к шрифтам, внешнему виду, текстам, размерам и расположению любой информации в салоне общественного транспорта и снаружи. Теперь для размещения праздничных или информационных стикеров, изображений и наклеек на внешние борта автобуса или трамвая необходимо согласование с СПб ГКУ «Организатор перевозок». При этом реклама в салоне может появиться исключительно на правом борту по ходу следования, над окнами.