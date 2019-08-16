На реке Пряжке появились зеркальные подсолнухи. Это работа художника по металлу Александра Горынина

На реке Пряжке в Коломне появились зеркальные подсолнухи. Инсталляция установлена на дне водоема на тонких «ножках», которые держат небольшие зеркала над поверхностью воды.

Автор арт-объекта — местный житель, художник по металлу Александр Горынин. Окна его квартиры выходят на реку и украшены аналогичными зеркальными «тарелочками». Подготовка к установке инсталляции проходила в его мастерской на шоссе Революции — альма-матер также можно идентифицировать через тонкие металлические стебли, которые виднеются из кирпичной кладки фасада здания.

«Покачивающиеся подсолнухи на тонких металлических стебельках облепили кирпичный фасад студии. В начале лета художник установил их в Коломне. Это пожалуй, самая заметная из инсталляций Горынина — чтобы увидеть остальные, нужно внимательно всматриваться в блики света на домах, деревьях и водной глади», — рассказывают участники сообщества Kolomna Locals.

Теперь горожане наперебой рассказывают, с чем у них ассоциируется инсталляция на реке. Так, зеркальные подсолнухи напоминают кувшинки с полотен Клода Моне. «Вокруг них играет солнечный свет, отраженный и будто бы преумноженный в нашем пасмурном ландшафте. Зеркальные соцветия втягивают в игру воду, стены домов и прохожих. Выходит очень тонко и поэтично», — говорят они. Кроме того, арт-объект похож на зеркальные цветы из советского научно-фантастического мультфильма «Тайна третьей планеты».