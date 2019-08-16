«Дом-утюг» на Боровой улице утратил свой «плоский» эффект из-за новостройки

Знаменитый «дом-утюг» на Боровой улице, 21 утратил свой «плоский» эффект. В профиль здание создавало оптическую иллюзию узкой стены, а со стороны «расширялось» до привычных размеров. Однако теперь дом ничем не отличается от любого другого представителя старого фонда Петербурга — обман зрения заслонил строящийся рядом жилой комплекс.

Застроить участок на углу Боровой и Социалистической улиц планировалось еще в 2010 году — тогда на территории еще находились два дореволюционных здания и советские корпуса фабрики Крупской. В 2017 году застройщик ООО «ИДК "Пионер"» получил разрешение на строительство.

О возможной утрате уникальной иллюзии доходного дома художника-архитектора Михаила Кварта градозащитники предупреждали еще несколько месяцев назад, когда строительство новостройки, примыкающей к торцу здания, находилось на стадии второго-третьего этажа.