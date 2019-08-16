«Дом-утюг» на Боровой улице утратил свой «плоский» эффект из-за новостройки
Знаменитый «дом-утюг» на Боровой улице, 21 утратил свой «плоский» эффект. В профиль здание создавало оптическую иллюзию узкой стены, а со стороны «расширялось» до привычных размеров. Однако теперь дом ничем не отличается от любого другого представителя старого фонда Петербурга — обман зрения заслонил строящийся рядом жилой комплекс.
Застроить участок на углу Боровой и Социалистической улиц планировалось еще в 2010 году — тогда на территории еще находились два дореволюционных здания и советские корпуса фабрики Крупской. В 2017 году застройщик ООО «ИДК "Пионер"» получил разрешение на строительство.
О возможной утрате уникальной иллюзии доходного дома художника-архитектора Михаила Кварта градозащитники предупреждали еще несколько месяцев назад, когда строительство новостройки, примыкающей к торцу здания, находилось на стадии второго-третьего этажа.
«Строящееся сейчас здание выходит фасадом на красную линию Боровой улицы и вплотную примыкает к соседнему «дому-утюгу». Доходный дом художника-архитектора Михаила Борисовича Кварта знаменит тем, что в профиль создает иллюзию узкой стены. Однако со стороны двора оптический обман рассеивается — дом «расширяется» до привычных размеров. Увы, вырастающий здесь жилой комплекс не является иллюзией, скорее — горькой реальностью», — писали участники проекта «Градозащитный Петербург».
Доходный дом Михаила Кварта был возведен в 1909 году в стиле модерн. Является одним из «домов-стен» в Петербурге — первое здание сложной у-образной формы является восточным корпусов Главного Штаба и располагается на углу Дворцовой площади и набережной реки Мойки. Оптическая иллюзия создается в том случае, когда на здание смотрят под определенным углом — в профиль дом оказывается «плоским», однако со стороны двора вновь «расширяется» до привычных размеров.
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