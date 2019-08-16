Невский проспект планируют оградить забором

В ГИБДД по Санкт-Петербургу выявили 7 перекрестков, расположенных на Невском проспекте, на которых дорожно-транспортные происшествия с участием автомобилей и пешеходов случаются чаще всего. По мнению сотрудников ведомства, сократить количество аварий поможет «установка пешеходных ограждений, отвечающим требованиям безопасности дорожного движения».

В свою очередь Тихонова считает, что металлические ограждения не только неэффективны, так как автомобиль на большой скорости способен его снести, но и «изуродуют город». «Установка заборов не только изуродует наш прекрасный Невский проспект, но и не поможет в решении проблемы. Если сейчас на пешеходов наезжает автомобиль, то после установки ограждений сначала будет лететь металлический забор, а затем еще и наезжать машина», — сказал депутат. В качестве борьбы с высоким показателем аварийности Тихонова предложила ограничить скорость движения по проспекту и выделить полосы для общественного транспорта.

«Всвязи со значительной интенсивностью движения транспорта и пешеходов, существует вероятность того, что любой перекресток Невского проспекта может стать местом концентрации ДТП. Требуется приведение всех перекрестков Невского проспекта в соответствие требованиям действующих нормативов, в частности необходима установка пешеходных ограждений, отвечающих требованиям безопасности дорожного движения», — отвечают в ведомстве на запрос депутата ЗакСа Петербурга Надежды Тихоновой, отметив, что ограждения должны появиться не только в особо аварийных зонах, но и по всему периметру Невского проспекта.

Отреагировал на намерения ГИБДД блогер и урбанист Илья Варламов. «Вместо того, чтобы ограничить скорость на Невском и жестко бороться с нарушителями, ГИБДД решила поставить заборы, которые будут лишь провоцировать лихачей на гонки. Согласитесь, когда Невский будет выглядеть как скоростное шоссе, грех будет не притопить! Забор никогда не защитит пешехода от вылетающего с дороги автомобиля. Чтобы защитить пешеходов, надо снижать скорость. Кстати, неплохо бы еще вернуть на Невский брусчатку, как на Елисейских полях. Брусчатка отлично отбивает желание у водителей гонять!», — поделился он в своем блоге.

Напомним, на Невском проспекте, 55, в ночь на 24 февраля, автомобиль BMW X6 вылетел на тротуар и сбил шестерых пешеходов. Виновником ДТП стал 30-летний уроженец Азербайджана, проживающий в Петербурге, безработный Мурад Касымов. Погибшие — 40-летний гражданин США Тодд Эшли Кровел и 38-летняя жительница Москвы Евгения Корнеенкова. Еще одна крупная авария произошла 18 апреля на углу Невского проспекта и набережной реки Фонтанки — после столкновения двух машин одну отбросило на проходивших мимо людей. Пострадали шесть человек, а том числе один ребенок.

Незадолго до этого, 16 апреля, в пешеходной зоне на набережной канала Грибоедова начали устанавливать железный забор, который не только не красит пейзаж, но и явно сужает и без того тесную дорогу. «Собака.ru» обратилась к автору анимированной карты петербургских ДТП Даниле Горохову, который ранее рассказал, почему на дорогах города продолжают происходить трагедии и что нам с этим делать. Он поделился своим мнением насчет забора — такие ограждения уже плохи тем, что они давят на человека психологически и, как правило, не бывают красивыми.